Ferrari, la scelta è fatta: manca sempre meno

La Ferrari vuole stupire. Il 2 marzo sul circuito del Bahrain avrà inizio il mondiale di Formula 1 e la Rossa rilancia le proprie ambizioni

Un 2024 carico di aspettative e di speranze. In casa Ferrari fervono i preparativi in vista della nuova stagione di Formula 1 che avrà inizio il prossimo 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain. Due mesi e mezzo appena prima di lanciare una nuova sfida a tutti i team rivali di Maranello, l’inafferrabile Red Bull compresa.

Nei laboratori del Cavallino Rampante si lavora a pieno regime per realizzare una vettura che sia in grado di competere ad alti livelli e al tempo stesso creare quante più difficoltà possibili al campione del mondo in carica, Max Verstappen. Non sarà facile, tutt’altro, ma in Ferrari c’è la consapevolezza di dover realizzare una vettura che si riveli molto più competitiva rispetto alla scorsa stagione.

L’attesa è ovviamente spasmodica tra i milioni di tifosi che non vedono l’ora di scoprire la nuova vettura, quella che tra qualche mese avrà il compito di avvicinarsi il più possibile alla Red Bull di Verstappen. La seconda parte del 2023, con le cinque pole position conquistate dal Cavallino Rampante, lascia sperare in un 2024 ricco di soddisfazioni e di successi.

Né Charles Leclerc né Carlos Sainz con ogni probabilità potranno competere per il titolo mondiale, che dovrebbe restare appannaggio di Verstappen per il quarto anno consecutivo. Quello che i tifosi chiedono però è di gioire per qualche vittoria parziale in più rispetto all’ultima stagione.

Ferrari, è partito il conto alla rovescia: il giorno è fissato

Un solo Gran Premio vinto, per quanto spettacolare e avvincente come quello di Singapore, non può bastare a rendere positiva un’intera annata. Leclerc e Sainz sperano di poter disporre di una vettura più veloce e affidabile in grado di battere spesso la concorrenza.

Un giorno chiave in vista del Mondiale è quello della presentazione ufficiale della nuova macchina. Dopo tante indiscrezioni e rumors non confermati, è lo stesso team principal della Rossa, il manager francese Frederic Vasseur, ad annunciare la data in cui sarà svelata al mondo la vettura del 2024.

“La presentazione si terrà martedì 13 di febbraio, il giorno prima di San Valentino. Ho scelto il 13 perché così avremo un giorno in più a disposizione prima dei test, che sono anticipati rispetto allo scorso anno. Il 14 è prevista la presentazione di altre squadre”.