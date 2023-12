Marquez choc, non sarà più come prima

Il clamoroso passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati ha creato scompiglio in tutta la MotoGP. E il futuro è pieno di incognite

È l’argomento più discusso e dibattuto nel mondo dei motori, il tema più scottante e di maggiore interesse. La decisione di Marc Marquez di lasciare dopo oltre dieci anni la ‘sua’ Honda per accasarsi nel team Gresini, che gli consentirà di gareggiare con una Ducati Desmosedici, non poteva non suscitare i commenti più disparati.

Del resto c’è in ballo il futuro del pilota più talentuoso e veloce dopo Valentino Rossi, il nuovo re della MotoGP che negli ultimi quattro anni è stato frenato prima dagli infortuni in serie e poi da una moto scarsamente competitiva. L’attesa ora è tutta rivolta al prossimo campionato del mondo che avrà inizio a marzo del 2024.

C’è curiosità nel capire se Marquez in sella a una Ducati sia in grado di competere davvero per il titolo mondiale, strappandolo dalle mani di Francesco Bagnaia e degli altri giovani rivali del centauro piemontese. Tra questi c’è il riminese Enea Bastianini che sembra avere tutte le carte in regola per dare filo da torcere al campione in carica.

Il manager del pilota romagnolo è anche uno dei massimi esperti di MotoGP in circolazione, vale a dire l’ex dirigente e straordinario talent scout Carlo Pernat. Il quale, nel corso di un’intervista rilasciata a CusanoNews7, mette in guardia la Ducati e lo stesso team Gresini in vista della prossima stagione. Secondo Pernat la scelta di ingaggiare Marquez può rivelarsi un pericoloso boomerang.

“Marquez, scelta sbagliata”: le dichiarazioni di Pernat scatenano il panico

“L’arrivo di Marquez in Ducati è una bomba ad orologeria. Se lui si mette a posto come prima, creerà uno scompiglio enorme, non bisogna dimenticarlo. È una mossa che francamente non avrei fatto – sottolinea ancora una volta Pernat – soprattutto perché la Ducati persegue una politica diversa, improntata sui giovani piloti da far crescer e valorizzare”.

Insomma, la figura di Marquez potrebbe diventare fin troppo ingombrante, alla lunga quasi ingestibile. “Un personaggio del genere stravolge gli equilibri, sinceramente non lo avrei ingaggiato“.

Anche perché proprio il campione di Cervera potrebbe togliere il posto nel team ufficiale a un giocane come Bastianini. “Enea lotterà per il titolo – sentenzia Pernat -, soprattutto se la sfortuna smetterà di perseguitarlo“. Ma per vincere il mondiale il prossimo anno tutti dovranno fare i conti con il ‘nuovo’ Marc Marquez.