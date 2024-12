Terremoto Djokovic, ultim’ora: spunta l’inganno

Spunta l’inganno per Novak Djokovic, l’ex tennista numero uno al mondo. Il fenomeno serbo sta provando a prolungare la propria carriera

Novak Djokovic viene da un 2024 praticamente da dimenticare. Ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, unico traguardo che ancora gli mancava in carriera, ma al di là di questo trionfo, per il resto, ci sono stati solo dispiaceri. A partire dai tornei gran Slam dove è uscito sempre con le ossa rotte. Poi il ranking ATP da leader assoluto è stato scavalcato prima dal nostro Sinner e poi pian piano ha iniziato a perdere posizioni fino a crollare. Ma più di tutti i suoi nemici in quest’annata sono stati gli infortuni.

Ne ha subiti diversi il belgradese. Questo gli ha portato diverse difficoltà nei tornei disputati e a doverne saltare altri. Un momento ampiamente negativo per lui con molti che iniziano ad interrogarsi sul suo futuro nel mondo delle racchette. Dopo aver assistito alla fine di un’era con i ritiri di Federer e Nadal, presto può toccare anche a lui.

Lo stesso Nole non è certo su quanti anni ancora gli restano davanti. Dipenderà dal fisico più che da sé stesso ma di sicuro la sua volontà ad oggi è quella di andare avanti tanto che ha messo nel mirino i prossimi obiettivi.

Novak Djokovic “non può ingannare la natura”, l’annuncio criptico sul suo futuro

Il primo è sicuramente l’Australian Open del 2025. Il serbo vuole tornare a vincere ed essere protagonista in un gran Slam, anche per arrivare al record di vittorie di sempre. Si gestirà, con meno impegni, giocando solo i più importanti. Infatti, prima del torneo australiano, prenderà parte ad un solo torneo per prepararsi, a Brisbane. Della sua situazione ne ha parlato Nikolai Davydenko.

L’ex tennista, oggi allenatore, si è soffermato su quel che resta della carriera di Djokovic in un’intervista concessa a ‘Match Tv’ e ripresa dal sito ‘welovetennis.fr’. Le sue parole suonano come un vero e proprio sinistro presagio: “Novak sta cercando di ingannare la natura, vedremo se ci riuscirà” asserisce in merito al fatto che nonostante gli anni passino, il serbo vuole provare ad allungare la sua carriera.

“A 40 anni abbiamo visto come Federer e Nadal non siano più riusciti ad andare avanti. Novak sta trovando le stesse difficoltà dei colleghi, cercando di dimostrare che l’età non è un problema e ingannare la natura ma può farlo solo per pochi anni ancora“, dice convinto l’ex numero tre al mondo. Ricordiamo come Djokovic è un classe ’87, mancano ancora due-tre primavere per arrivare alla fatidica quota delineata dal russo che poi conclude: “Purtroppo non siamo robot. I carichi sono pesanti e arrivano gli infortuni che limitano la possibilità di poterci allenare al meglio”.