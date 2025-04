Al Hilal: fiducia a tempo per l’allenatore campione

Jorge Jesus è stato uno dei primi tecnici europei a cedere alle mega offerte dell’Arabia Saudita, andando all’Al Hilal. L’allenatore portoghese è stato protagonista di una prima super stagione con una grande striscia di vittorie e la vittoria finale del campionato saudita. Quest’anno la squadra non sta andando altrettanto bene. E la situazione dell’allenatore portoghese non è così certa come una stagione fa.

Infatti, secondo quanto rivelato Gianluigi Longari per Sportitalia, Jesus godrebbe della fiducia del presidente della formazione saudita, supportando il suo lavoro nonostante i dirigenti del board avessero votato per la sfiducia nei confronti dell’allenatore lusitano. Questo scontro di opinioni all’interno del club ha portato alla decisione di confermare Jorge Jesus ancora alla guida della squadra di Riyadh.