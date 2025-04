Crollo Berrettini, disastro totale: una batosta

Cosa è successo al tennista romano che ha deciso di non difendere i punti conquistati l’anno scorso con la vittoria dell’Atp 250 di Marrakech

Manca poco a quel che si sa ormai da giorni. Lo possiamo definire il crollo di Berrettini, un crollo che non ci aspettavamo e che soprattutto non ci auguravamo. Dopo quasi due anni era riuscito a tornare nella Top 30 del ranking ATP con prestazioni e risultati da applausi, poi riecco il solito Berrettini tra qualche uscita a vuoto ed eliminazioni evitabilissime.

Manca solo l’ufficialità, che arriverà con l’aggiornamento di lunedì 7 aprile, ma il tennista romano è appena uscito dalla Top 30. Questo, però, perché ha deciso di non disputare il torneo sul clay di Marrakech che si sta svolgendo in questa settimana. E quindi di non difendere i 250 punti conquistati l’anno scorso, battendo in finale 7-5 e 6-2 lo spagnolo Carballes Baena.

Perché questa scelta? Berrettini ha rinunciato al Marocco per arrivare più fresco al Masters 1000 di Montecarlo, in programma sempre sulla terra rossa dal 6 al 13 aprile. Il ventottenne debutterà contro un vincente dei match qualificazione, e in caso di successo si troverà subito di fronte il numero 2 al mondo Zverev.

Masters 1000 Montecarlo: i match degli azzurri al primo turno

A Montecarlo ci saranno altri cinque italiani, incluso Fognini presente con una wild card. Ecco l’elenco dei match degli azzurri al primo turno del Monte Carlo Masters 2025.

Qualifier – Matteo Berrettini

Qualifier – Lorenzo Musetti

Lorenzo Sonego – Pedro Martinez

Qualifier – Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi – Richard Gasquet (wild card)

Fabio Fognini (wild card) – Francisco Cerundolo

Ranking Atp, chi può sorpassare Berrettini: a Montecarlo da numero 36?

Tornando al crollo di Berrettini nel ranking, saltando l’Atp 250 di Marrakech è scivolato dalla 27esima alla 33esima, passando a 1.530 punti.

L’atleta capitolino rischia in verità di perdere ulteriori posizioni nel ranking, ‘OASport.it’ ha fatto i nomi dei tennisti che potrebbero sorpassare l’azzurro. Si parte dallo statunitense Alex Michelsen, il quale dovrebbe però raggiungere la finale a Houston: “Affronterà il connazionale Tiafoe ai quarti, poi il vincente di Eubanks-Nakashima”.

Poi ci sono “l’argentino Sebastian Baez“, il quale “avrà bisogno dell’atto conclusivo a Bucarest (incrocerà l’ungherese Fucsovics in semifinale)”, l’atleta olandese Tallon Griekspoor, chiamato a vincere proprio a Marrakech. In semifinale giocherò contro il polacco Majchrzak, poi eventualmente contro il il vincente di Darderi-Carballes Baena.

Se gli andasse davvero tutto male, quando inizierà il Masters 1000 a Montecarlo Matteo Berrettini scenderebbe in campo da numero 36 al mondo.