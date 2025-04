Atalanta-Lazio 0-1, decide Isaksen: crisi Dea

Termina 0-1 il match tra Atalanta e Lazio un successo esterno quello dei biancocelesti che certifica un momento completamente negativo della Dea, soprattutto interno. I nerazzurri non segnano infatti in casa in Serie A dal 1/02, 1-1 contro il Torino e non vincono dal 3-2 all’Empoli del 22/12/2024. Successo fondamentale per i biancocelesti che si portano così a -3 proprio dalla Dea a 7 giornate dal termine.

Atalanta-Lazio, le ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado; Lookman, Retegui Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni.

Il match, il primo tempo

Prima chance Lazio al 30′. Zaccagni serve un passaggio preciso per Dele-Bashiru, che si trova in posizione favorevole sul lato destro dell’area di rigore. Dele-Bashiru crossa verso la porta, ma Carnesecchi esce prontamente. Kolasinac salva in corner con una decisiva deviazione di testa. Nulla di fatto dall’angolo successivo. Ancora biancocelesti al 38′. Dia, Tchaouna e Lazzari mettono in piedi una promettente ripartenza per la Lazio. Purtroppo, Lazzari spreca l’occasione, allontanando il pallone in modo scomposto verso sinistra per Zaccagni, che non riesce a sfruttare la situazione. Ci prova Zaccagni al 45′. Zaccagni si accentra da sinistra, attira i giocatori dell’Atalanta e scarica su Dia al limite dell’area. Il destro dell’attaccante della Lazio viene respinto.

Decide Isaksen

Atalanta subito vicina al gol nella ripresa. Retegui a un passo dalla rete! Sempre Lookman dalla sinistra serve Kolasinac che crossa per il numero 32 della Dea che calcia di prima col sinistro ma trova Mandas bravo a respingere! Gara che si sblocca. Segna Isaksen. Dele-Bashiru vince il duello fisico con Hien e pesca il neo entrato che, a tu per tu con Carnesecchi, non sbaglia! Cambia il risultato, Lazio in vantaggio! Al 73′ ancora Lazio pericolosa. La Lazio controlla il pallone e riesce a liberare Dele-Bashiru tra le linee. Il nigeriano serve un passaggio a sinistra per Pellegrini, che supera Bellanova e prova un tiro-cross. Carnesecchi si tuffa e devia il pallone in corner. L’Atalanta spinge ma non segna. Finisce 0-1 a Bergamo.