Giro delle Fiandre, trionfa Pogacar

Il campione del mondo Tadej Pogacar ha vinto per distacco il giro delle Fiandre. Per il fuoriclasse sloveno è il secondo successo in carriera nella Classica belga e l’ottavo in una delle ‘classiche monumento’ del ciclismo. Al secondo posto, staccato di 1’02” l’ex campione del mondo Mads Pedersen, danese, che ha vinto lo sprint dei quattro inseguitori di Pogacar, precedendo l’olandese Mathieu Van der Poel, terzo.

Giro delle Fiandre, gli azzurri e il femminile

Il migliore degli italiani nel giro delle Fiandre è stato Filippo Ganna, piazzatosi ottavo, mentre Davide Ballerini ha chiuso al decimo posto. Anche nel Fiandre femminile vittori di chi indossa la maglia iridata, ovvero la belga Lotte Kopecky, che ha battuto allo sprint la francese Pauline Ferrand-Prevot, seconda, e la tedesca Liane Lippert, terza. Ritirata per una caduta Elisa Longo Borghini.