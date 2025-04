Roma-Juventus, le ufficiali: Ranieri sorprende

Alle 20.45 scenderanno in campo Roma e Juventus per uno dei tanti big match della 32^ giornata di Serie A. Giallorossi e Bianconeri alla ricerca di 3 punti fondamentali in corsa Champions. Tudor conferma le indiscrezioni della vigilia. Ranieri sorprende in difesa e a centrocampo.

Roma-Juventus, le ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor.