Terremoto in classifica: Sinner dietro Alcaraz

Jannik Sinner all’inseguimento di Carlos Alcaraz in classifica: le sfide per il nostro campione non sono finite e ora c’è da superare lo spagnolo

Il numero uno del mondo ha concluso una stagione meravigliosa, con due titoli dello Slam, tre Masters 1000, le ATP Finals di Torino e il bis in Coppa Davis. Fare meglio di così è difficile, specie considerando le sole 6 sconfitte in tutta la stagione.

Jannik Sinner ha iniziato questa settimana ancora come numero uno del ranking ATP, arrivando a 27 settimane complessivamente in cima alla classifica. Un traguardo importante, che probabilmente verrà ritoccato ancora verso l’alto, dato il margine che lo separa dai diretti inseguitori, Zverev e Alcaraz. L’altoatesino non ha sbagliato più un colpo dopo l’estate e ora si sta concentrando su quella che sarà la prossima stagione. Un mese di riposo e preparazione per arrivare al top della forma agli Australian Open, primo grande appuntamento del 2025.

L’azzurro è al commando del ranking mondiale da lunedì 10 giugno, dopo il Roland Garros e da allora non ha mai mollato la presa per 6 mesi. Con certezza rimarrà numero uno almeno fino al 27 gennaio, ovvero dopo la conclusione del torneo di Melbourne, in scena dal 12 al 26 gennaio. Il gap con gli altri può fargli dormire sonni tranquilli, ma di certo non lo farà adagiare sugli allori, anzi. L’obiettivo è un altro.

Alcaraz ancora superiore a Sinner: lo spagnolo è stato più tempo numero uno del mondo

Di tutti i giocatori attualmente in attività, solamente 4 sono stati numeri uno del mondo. Ovviamente Novak Djokovic guida questa classifica, con 428 settimane trascorse in cima al ranking. A seguire c’è Carlos Alcaraz con le sue 36 settimane da Re, 9 in più delle 27 di Jannik Sinner, che però ha già la prospettiva di superarlo da qui all’inizio del 2025 (basterà fare bene all’Australian Open). Chi invece è stato “solo” 16 settimane in vetta al ranking ATP è Daniil Medvedev, campione Slam all’US Open 2021. Il russo è stato numero 1 Atp per 16 settimane.

Vedremo se nel corso del 2025 Jannik riuscirà a scavalcare Alcaraz anche in questa speciale classifica, che non regala tornei ma che fa capire il grado di competitività di un tennista. Basti pensare che nella graduatoria all time il primo per numero di settimane da numero 1 consecutive è Roger Federer, con ben 237, dal febbraio 2004 all’agosto 2008. Complessivamente invece Djokovic ha fatto meglio (428).