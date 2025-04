Lazio, Baroni: “Non mi sento in discussione. Tavares? Lo valutiamo domani”

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha commentato così in conferenza stampa il successo esterno per 0-1 contro l’Atalanta: “Ho visto delle buone partite, ma la squadra per me ha giocato delle buone gare. Abbiamo fatto degli errori, li abbiamo pagati a caro prezzo, ma la squadra ha giocato con identità. Oggi è stata una vittoria che ci ha permesso di fare rotazioni, io non mi sono mai attaccato agli infortuni, ma questa è la verità. I ragazzi stanno bene, è stata una bellissima prestazione di squadra“.

Sulla partita

È una Lazio che ha combattuto tantissimo: “Noi vogliamo tutto subito, ma non è possibile. Sono arrivati dei ragazzi che hanno fatto inserimento, hanno bisogno di lavoro e allenamenti. Non abbiamo avuto la possibilità di fare amichevoli, abbiamo avuto delle assenze importanti. Oggi siamo arrivati a questa partita dove c’è stata la possibilità, tutti secondo me hanno ritrovato una connessione fisica. Non cerchiamo alibi, crediamo tutti insieme a questo percorso, sappiamo che abbiamo partite fondamentali, la squadra c’è ed è presente. La squadra ha fatto una prestazione importante, ha avuto compattezza all’interno di una partita in cui le due squadre si giocavano moltissimo“.

Su Tavares e sul proprio futuro

La vittoria per 1-0 è un valore aggiunto?

“Per Tavares spero sia solo un affaticamento, lo valutiamo domani. La squadra ripeto, ha fatto una partita di altissimo livello di energia. L’ha sempre avuta nel gioco“.

Si è sentito messo in discussione: “No. Nessuno ha mai avuto la sensazione di ciò che gira intorno, la squadra è in un fortino“.

Lazio, Lazzari a DAZN

Così il terzino ai microfoni di DAZN: “Sicuramente sapevamo che ci attende una settimana veramente fondamentale, in cui ci giochiamo tanto di questa stagione. Era importantissimo partire con il piede giusto. Non era facile venire a Bergamo e disputare questa partita, ma penso che sia a livello fisico, sia a livello di gioco e mentale, si sia vista una grande Lazio. Faccio i complimenti ai miei compagni, però adesso dobbiamo pensare subito a giovedì, perché ci aspetta un quarto di finale importantissimo [di Europa League]“.