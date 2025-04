Esclusiva SI Sampdoria, Semplici a rischio: ecco il primo in lista

Il futuro di Leonardo Semplici sulla panchina della Sampdoria è sempre più a serio rischio. I blucerchiati hanno perso anche oggi, 2-0 contro lo Spezia e ora il tecnico toscano potrebbe essere esonerato. Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, il primo nome in lista potrebbe essere quello di un ex.

Esclusiva SI, ecco la news

A volte ritornano. Beppe Iachini era stato a un passo dal Palermo che gli avrebbe anche garantito un contratto di 15 mesi se poi non avesse vinto a Salerno. Adesso il Palermo si è completamente rialzato e Dionisi si è sbloccato con la seconda vittoria consecutiva e uno squillante 5-3 sul Sassuolo. Adesso per Iachini c’è l’ipotesi Samp, emersa già la scorsa settimana, è difficile pensare che Semplici – già a serio rischio – possa restare dopo un’altra sconfitta in casa dello Spezia.

Nei contatti indiretti della scorsa settimana Iachini, legatissimo all’ambiente, aveva chiesto lo stesso contratto che gli avrebbe fatto il Palermo, nelle prossime ore ne capiremo di più. Un’altra soluzione per la Samp chiama in causa Andreazzoli, non fosse altro perché ha già lavorato (a Empoli) con il direttore sportivo Accardi.

Situazione calda anche a Salerno

Oltre un’ora fa Tutto Salernitana ha accostato Iachini alla Salernitana, in compagnia di Ballardini e Marino, ma quella legata al tecnico marchigiano non è una situazione semplice e facilmente percorribile, vedremo se le cose cambieranno. Esattamente come Ballardini aspetta la Serie A e per scendere in B chiederebbe un impegno superiore ai due mesi.

A Salerno non è stato ancora esonerato Breda, la posizione del direttore sportivo Valentini non è salda, il ritorno Martusciello resta un’ipotesi (nei giorni scorsi era stata respinta la richiesta di una risoluzione del contratto) che almeno fin qui non ha avuto impulsi. La verità è che sia a Genova che a Salerno sono stati commessi errori clamorosi dall’inizio della stagione e ora si cerca in qualche modo di evitare una retrocessione che sarebbe devastante.