Atalanta, Gasperini: “Tutto più difficile, nulla è compromesso”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato così in conferenza stampa dopo il ko interno 0-1 contro la Lazio: “Più che mi preoccupa la mancanza di gol mi dispiace, attacchi e attacchi con grande continuità, ma se ti manca il gol non valorizzi niente. Poi ti capita uno scontro, poi nasce questo risultato che fa male soprattutto per quello che hanno fatto i ragazzi“.

Atalanta, Gasp sulla sconfitta e i cambi

C’è un problema in casa: “Non è che ci hanno tirato molto, poi qualche situazione nel finale, ma giusto negli ultimi minuti. È evidente che anche tante situazioni non sembrano nemmeno pericolose…la squadra ha avuto una grandissima pressione e ha giocato vicino l’area degli avversari, è chiaro che qualcosa si è inceppato“.

Che problema c’è stato coi cambi: “Probabilmente Ede e Ade (Ederson e Ademola Lookman), c’è stato questo problema, ma quando ce ne siamo accorti il giocatore era già fuori dal campo“.

Purtroppo i cambi non hanno inciso: “È una cosa che è fondamentale perché la Lazio ha cambiato e ha fatto gol con un cambio. Gli attaccanti sono quelli più sollecitati, è normale“.

Sulle prossime gare

Da qui alla fine del campionato che cosa la preoccupa: “Abbiamo ancora possibilità di fare risultati nelle prossime partite. Queste tre sconfitte consecutive pesano, è diventato tutto più difficile ma non è compromesso niente. Dobbiamo trovare la fiducia giusta, in avanti non siamo più concreti, facciamo un po’ più fatica a fare reparto, anche se secondo me tante situazioni sono pericolose“.

Così a Sky sul calo post dichiarazioni sul rinnovo

La sensazione è che l’Atalanta si sia inceppata. Potrebbero aver pesato le sue parole sul fatto che non rinnoverà: “Questa è una stupidata. Dopo quelle parole abbiamo vinto 5-0 contro l’Empoli e 4-0 contro la Juventus. Mi sembra una cosa di comodo gettata così. Nessuno si è mai tirato indietro, l’anno scorso ho firmato ad agosto, dopo la prima di campionato. Questa cosa non c’entra niente, è un tentativo di cercare alibi. Non possiamo negare la prestazione della squadra nella partita di oggi“.