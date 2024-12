Inter, un paio di tegole e un turnover obbligato

Non parte con i migliori auspici la trasferta di Leverkusen in Champions League per l’Inter di Inzaghi. L’ultima sgambata ad Appiano antecedente all’imbarco ha di fatto confermato l’indisponibilità di Acerbi per il reparto difensivo, facendo registrare il forfait aggiuntivo di Denzel Dumfries alle prese con una leggera sindrome influenzale. Entrambi sono rimasti precauzionalmente a Milano e non prenderanno parte alla trasferta in Germania che vedrà invece abile ed arruolato Buchanan nonostante un lieve affaticamento muscolare.

L’impegno è complicato ai massimi livelli, vista la caratura dell’avversario e l’incedere di un calendario che vedrà poi i nerazzurri impegnati all’Olimpico contro la Lazio. La conseguenza più tangibile sarà dunque nelle scelte di formazione di Inzaghi, che confermerà la difesa dell’uktimo turno di campionato, variando la linea mediana con Darmian, Frattesi, Zielinski e Carlos Augusto ad accompagnare Calhanoglu che resterà alla guida del reparto.

Davanti riposerà Lautaro Martinez, con Taremi favorito per affiancare Thuram nella coppia avanzata che avrà il compito di scardinare le organizzate linee difensive del Bayer Leverkusen