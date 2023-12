Scambio Juve-Real Madrid: arriva la bomba per gennaio

La Juventus pensa ad uno scambio con il Real Madrid per rinforzare la propria rosa: bomba di mercato clamorosa per gennaio

La Juventus sta disputando una grande stagione e vuole continuare a battagliare fino alla fine con l’Inter tenendo accesa la speranza di poter vincere lo scudetto. Per farlo, però, ci sarà bisogno di rinforzare la rosa già a partire dalla sessione invernale di mercato.

A Torino sono coscienti che per restare in scia dell’Inter serve una rosa più profonda e con maggior qualità e per questo motivo Cristiano Giuntoli sta lavorando per regalare al Allegri ulteriori frecce al suo arco. Uno dei nomi più caldi in casa bianconera è quello di Kalvin Phillips del Manchester City che, giorno dopo giorno, si sta avvicinando sempre di più a sbarcare in Serie A.

Il centrocampista ex Leeds non rientra nei piani dei Citizens e la Juventus è pronta a prelevare il giocatore in prestito secco. Phillips avrebbe già detto si al club piemontese che ora è in trattativa con il Manchester City e non dovrebbe volerci molto per trovare un accordo. Oltre Phillips, però, nelle ultime ore è sbucato fuori un nome a sorpresa per la Juventus, ovvero quello di Dani Ceballos del Real Madrid.

Juventus, suggestione Ceballos: scambio-bomba con il Real Madrid

Il profilo di Dani Ceballos è uno di quelli più accostati alla Juventus negli ultimi anni e nella prossima sessione di mercato il suo trasferimento a Torino potrebbe finalmente concretizzarsi. Stando alle indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna dal portale ‘Defensa Central’, i bianconeri avrebbero messo il giocatore del Real Madrid nel proprio mirino per rinforzare il centrocampo e vorrebbero proporre uno scambio ai Blancos.

Per arrivare a Ceballos, la Juve starebbe pensando di offrire al Real il cartellino di Moise Kean, che non è considerato incedibile. Tuttavia, i ‘Blancos’ godono di un reparto offensivo di tutto rispetto e non contemplano di aggiungere ulteriori giocatori in tale zona del campo, rendendo la trattativa molto complicata.

In più, il profilo di Kean non è di quelli che stuzzicano il Real Madrid che, invece, preferirebbe portare via da Torino uno come Vlahovic. Difficile, però, che la Juventus decida di privarsi dell’attaccante serbo a gennaio e solo per portare Ceballos a Torino, con l’operazione che resta dunque difficile da concretizzarsi.

Il centrocampista spagnolo, comunque, resta nella lista di Giuntoli che potrebbe tornare all’assalto qualora dovessero sfumare gli altri obiettivi. In questa stagione, Ceballos non sta trovando tantissimo spazio ed anche una possibile cessione in prestito potrebbe essere positiva per lui, soprattutto considerato che siamo nell’anno che porta agli Europei.