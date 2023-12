Affare da trenta milioni, addio Milan: è bianconero

Il Milan rischia di perdere un obiettivo di mercato: una ricca offerta può portarlo a indossare un’altra maglia

Non è un segreto che il Milan abbia intenzione di investire su un nuovo attaccante nel 2024. Da capire se tale operazione possa essere effettuata già a gennaio oppure se verrà rinviata all’estate. Dipenderà molto anche dalle occasioni presenti.

Ad esempio, alla dirigenza rossonera non dispiacerebbe mettere subito le mani su Serhou Guirassy. Il 27enne franco-guineano sta disputando un’ottima stagione con lo Stoccarda: 18 gol e 2 assist in 15 presenze. Nel contratto ha una clausola di risoluzione da 17,5 milioni di euro, dunque fa gola al Diavolo e anche ad altre società importanti.

Geoffrey Moncada ha avviato i contatti con l’entourage ed è stato anche in Germania per vederlo da vicino. Anche se Luka Jovic ultimamente ha fatto bene, Guirassy è un’occasione a buon prezzo che in via Aldo Rossi vorrebbero sfruttare immediatamente.

Calciomercato Milan, minaccia bianconera per Moncada

Ovviamente, oltre al bomber dello Stoccarda, ci sono altri centravanti nella lista del Milan. Uno di questi è Jonathan David, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e pertanto può partire per una cifra non eccessiva. È un vecchio pallino di Moncada.

Il 23enne nazionale canadese milita nel Lille, club in buonissimi rapporti con il Milan. Potrebbe lasciare la Francia per 30-35 milioni. In questa stagione ha totalizzato 7 gol e 2 assist in 22 presenze, non sta brillando particolarmente e c’è chi dubita che possa essere il nome giusto per l’attacco rossonero. Vedremo se Moncada farà un tentativo.

Intanto, i rossoneri devono fare attenzione alla concorrenza. Sulle tracce di David c’è anche il Newcastle United. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, i Magpies hanno effettuato un sondaggio e per il Milan è complicato competere. Il club inglese può offrire più soldi sia al Lille sia al calciatore.

A proposito di Newcastle United, si tratta di una delle squadre che hanno messo gli occhi pure su Guirassy. Dunque, i Magpies vanno temuti su due diversi fronti. Da temere anche il Manchester United, che sul franco-guineano sembra essere essere in pole position.

Il Diavolo non avrà vita facile sul mercato degli attaccanti, soprattutto di quei nomi che sono nel mirino di club ricchi. Il cammino dei rossoneri per avere un fatturato top è ancora lungo, probabilmente servirà attendere la realizzazione del progetto stadio. Intanto, i dirigenti devono essere bravi a sfruttare le occasioni.