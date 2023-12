Mercato Juventus, Allegri esulta: ecco il campione del mondo

Mercato Juventus, i bianconeri sono al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti. In tal senso, in vista della sessione di gennaio, arriva un colpo ad effetto. In tal senso arriva la svolta per l’approdo a Torino del campione del mondo che può garantire davvero un salto di qualità.

La Juve è consapevole del fatto che ha una grande occasione in questa stagione per tornare a grandi livelli. I bianconeri, infatti, sono in piena lotta per il titolo con l’Inter, con i nerazzurri che però sembrano non perdere un colpo. Massimiliano Allegri ha bisogno di innesti, ancor di più dopo che la situazione si è complicata con le squalifiche ricevute da Paul Pogba per il caso doping e da Fagioli per il calcio scommesse. In tal senso, i bianconeri si sono fiondati sul campione del mondo. Che, in maniera del tutto sorprendente, può arrivare adesso a gennaio. Permettendo ai bianconeri di fare un importante salto di qualità in quel ruolo.

Mercato Juventus, colpo a gennaio per Allegri

La Juve, come è noto, ha bisogno di innesti a centrocampo ed in difesa per completare il quadro. La rosa, infatti, non è stata allestita probabilmente per puntare al vertice, ma allo stato attuale delle cose vede una ghiotta occasione per tornare a vincere. In tal senso, però, servono colpi a gennaio e Cristiano Giuntoli è pronto a rispondere presente.

Stando a quanto raccontato da “Fichajes.com“, infatti, i bianconeri si stanno muovendo seriamente per Nahuel Molina. Ex Udinese, conosce bene il campionato ed a sorpresa l’Atletico Madrid avrebbe aperto alla sua cessione. Andiamo a vedere le ultime su questa pista.

Juventus su Molina, le ultime sulla trattativa

Classe 1998, rappresenta un profilo ben noto al calcio italiano dal momento che ha giocato per anni con la maglia dell’Udinese prima del passaggio all’Atletico Madrid. Il giocatore non vedrebbe di cattivo occhio un passaggio a Torino. Soprattutto tenendo conto che i colchoneros non vedrebbero di cattivo occhio una sua cessione per monetizzare. In quel ruolo, infatti, l’Atletico è coperto dal momento che ci sono Azpilicueta e Llorente che danno più di qualche garanzia. Insomma, si tratta di una pista che è da tenere attentamente sotto osservazione per l’inverno ma poi anche per l’estate. Sarebbe un grande colpo per i bianconeri che ci lavorano.