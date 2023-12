Ufficiale: via dal Milan, la notizia rovina la fine dell’anno rossonero

Dopo tante indiscrezioni e previsioni, arriva l’ufficialità: brutta notizia per il Milan e i tifosi rossoneri

Nemmeno il tempo di voltare pagina dopo la cocente delusione dell’eliminazione dalla Champions, che per il Milan e i suoi tifosi arriva un’altra ”tegola’ difficile da sopportare: a gennaio potrebbe perdere una pedina fondamentale. La notizia era nell’aria, le indiscrezioni avevano già continuato a moltiplicarsi negli ultimi tempi, ma in queste ore è arrivata anche la tanto temuta ufficialità. O quasi.

Sarà sicuramente un mese di gennaio movimentato per il Milan di Pioli. Oltre ai molti impegni che vedranno i rossoneri protagonisti, ci sarà spazio anche per una sessione di mercato in cui i tifosi si aspettano almeno un grande innesto, soprattutto in attacco. Serve un giocatore in grado di fornire al tecnico le giuste alternative per provare ad arrivare fino in fondo in Europa League e dare una spinta ulteriore al proprio campionato.

Per qualcuno che potrebbe arrivare, c’è però qualcuno che sembra destinato a partire, e non per il mercato. Quasi certamente, infatti, la Coppa d’Africa porterà via al Milan non solo il nigeriano Chukwueze, ma anche l’algerino Ismael Bennacer, rientrato solo poche settimane fa dopo un lunghissimo infortunio.

Bennacer via dal Milan a gennaio? È tra i pre-convocati

Chi sperava che la lungodegenza di Bennacer potesse renderlo non utilizzabile dalla Nazionale aveva evidentemente fatto male i propri calcoli. Il rientro del centrocampista a inizio dicembre, dopo sette lunghi mesi di stop, ha riaperto per lui le speranze di convocazione in una manifestazione in cui nessun giocatore africano vuole mancare.

Non a caso, in un’intervista pubblicata sul canale YouTube rossonero, lo stesso ex Empoli, tra i grandi eroi del diciannovesimo scudetto rossonero, aveva confermato non molti giorni fa: “La mia convocazione non è impossibile, dovrei essere completamente ristabilito prima di gennaio“.

Una previsione confermata dai fatti. Secondo quanto riferito da TMW, Bennacer figurerebbe infatti nella lista dei pre-convocati del commissario tecnico Belmadi per la manifestazione che si disputerà dal 13 gennaio all’11 dicembre in Costa d’Avorio.

La lista è lunga, formata da ben 55 calciatori. Di questi, solo in 27 verranno effettivamente convocati dal ct, che dovrà diramare l’elenco ufficiale entro il prossimo 31 dicembre. E la sensazione sempre più forte, soprattutto in Algeria, è che il recupero rapidissimo del mediano rossonero indurrà quasi sicuramente il selezionatore a portarlo quantomeno in gruppo, per poi decidere o meno se utilizzarlo come titolare inamovibile o come jolly a gara in corso.

Insomma, nemmeno il tempo di riabituarsi alla possanza e alle geometrie del proprio pupillo, che Pioli e i tifosi rossoneri dovranno lasciarlo andare. Con la speranza, ovviamente, di poterlo riabbracciare ben prima del termine della competizione.