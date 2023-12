Fiorentina, a Monza per salire ancora in classifica

Vuole proseguire sulla strada tracciata la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che prova il colpo e l’assalto alla zona Champions. L’ultima vittoria in trasferta è datata 8 ottobre contro il Napoli. 75 giorni dopo i viola tentano il successo esterno sul campo del Monza. E’ il momento in cui Italiano ha chiesto ai suoi ragazzi di aumentare il ritmo per cercare di inseguire il treno della zona Champions. Sarebbe un bel regalo di Natale e i viola ci provano con Beltran, favorito su Nzola. Sulla trequarti pronti Kouame a destra, Barak al centro e Sottil a sinistra. In cabina di regia impossibile non affidarsi alla sapienza tecnica di Arthur, pronto a impostare la costruzione in coabitazione con Duncan.

Niccolò Anfosso