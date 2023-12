Il Milan vuole un altro centravanti: nome a sorpresa, c’è il colpo di teatro

Il Milan continua a lavorare con attenzione in sede di calciomercato per provare a rinforzare il proprio attacco in vista di gennaio

La prima parte di stagione vissuta da Luka Jovic con la maglia del Milan non ha convinto a pieno con il serbo che ha offerto prestazioni sufficienti solo nell’ultimo mese.

Il rendimento altalenante dell’ex attaccante della Fiorentina ha portato il club rossonero a guardarsi intorno per cercare di rinforzare il proprio reparto avanzato. Sono molti i nomi accostati al Milan per quello che riguarda l’attacco ma la soluzione finale potrebbe stupire tutti con un colpo in Serie A a sorpresa. Un affare non semplice considerato il fatto che le squadre sono restie a lasciar partire i migliori calciatori a stagione in corso.

Calciomercato Milan, colpo in Serie A per sistemare il proprio attacco

Secondo quanto affermato da ‘Sportmediaset.it’, uno dei nomi più caldi in casa rossonera per quello che riguarda il reparto offensivo è quello di Antonio Sanabria. Il centravanti del Torino, classe 1996, piace e Stefano Pioli ma i granata non appaiono intenzionati a dare l’ok alla partenza.

L’eventuale chiamata del Milan potrebbe portare il giocatore a spingere per la cessione considerata anche la presenza di Duvan Zapata e Pietro Pellegri nel suo ruolo nel club granata. I piemontesi però, sarebbero intenzionati a tenere il paraguaiano anche in ottica futura e non solo a gennaio. Il club infatti starebbe lavorando al rinnovo del contratto del giocatore provando ad allungare la sua permanenza in granata.

Cairo sarebbe infatti pronto a mettere sul piatto una proposta fino al giugno del 2027 al calciatore per blindarlo ed allontanare le attenzioni delle altre squadre. Se Sanabria dovesse rifiutare la proposta, i granata dovranno prendere in considerazione qualsiasi proposta per non trovarsi poi a dover svalutare il cartellino della punta con il passare del tempo.

Gli altri nomi che circolano in casa Milan sono quelli di Jonathan David del Lille, da tempo nel mirino di Moncada e Furlani, e quello di Guirassy, bomber dello Stoccarda che può liberarsi con il pagamento della clausola rescissoria da circa 17 milioni di euro. Il francese, naturalizzato guineano, è finito nel mirino di diversi club europei in vista della prossima sessione di trattative. Le 17 reti messe a segno finora in Bundesliga hanno portato diversi club a puntare su di lui in vista di gennaio.