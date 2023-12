Inter, è fatta: arriverà presto in Italia!

L’Inter si muove per il calciomercato di gennaio, il primo colpo per il 2024 potrebbe essere siglato molto presto: le ultime

In campionato, c’è una squadra da battere, dopo che la prima metà di stagione è andata quasi in archivio, e quella squadra è senza dubbio l’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati fin qui la compagine più completa e affidabile, con un gioco efficace e a tratti anche spettacolare, la cui forza sia in fase difensiva che offensiva è di tutta evidenza.

I nerazzurri vogliono chiudere il 2023 al meglio, in vetta alla classifica, per proseguire lungo la strada che può portarli all’agognato ventesimo scudetto, quello della seconda stella. E’ quello l’obiettivo principale della società, come dimostrano le scelte del tecnico, che laddove ha potuto, nelle coppe, ha fatto ricorso a rotazioni ampie. Il prezzo è stato pagato con l’eliminazione dalla Coppa Italia e con il secondo posto nel girone di Champions League, anche se l’abbinamento con l’Atletico Madrid negli ottavi lascia possibilità di avanzare.

Se la squadra è chiamata a dare il massimo in campo, fuori, in tema di calciomercato, anche Marotta e Ausilio sono al lavoro in maniera alacre. L’Inter, fino a poco tempo fa, nicchiava sulla possibilità di intervenire nella sessione invernale. Ma gli eventi hanno cambiato le carte in tavola. E così, i nerazzurri stanno provando ad accelerare per un investimento da portare a termine quanto prima.

Inter, sprint di Marotta per il sostituto di Cuadrado: le cifre dell’affare

L’infortunio di Cuadrado e la susseguente operazione chirurgica del colombiano, del resto, non lasciano scelta. I problemi al tendine d’Achille hanno condizionato l’ex Juventus, che ha raccolto solo nove presenze in stagione, prima di finire sotto i ferri. Il suo rientro è stimato almeno tra tre mesi e dunque occorrerà trovare un giocatore che possa fare da alternativa a Dumfries.

Stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, il nome giusto sarebbe stato individuato in Buchanan del Bruges. Il canadese è un giocatore di gamba e buona spinta, per lui Marotta avrebbe pianificato una operazione da 10 milioni di euro complessivi al massimo, facendolo arrivare in prestito con successivo obbligo di riscatto. Per andare all’assalto, serve solo l’ultimo via libera, quello del presidente nerazzurro Zhang che deve avallare il tutto. Dopodiché, c’è fiducia in casa nerazzurra di riuscire a convincere i belgi.