L’Inter spiazza tutti, nome nuovo: offerta da 20 milioni

Il mercato di gennaio è ormai imminente e le big di Serie A pensano a come rinforzarsi. L’Inter potrebbe fare una sorpresa ai propri tifosi

Durante la sessione invernale di mercato non sempre si registrano acquisti di primo piano da parte delle cosiddette grandi, ma a volte si realizza la classica eccezione che conferma la regola. Due anni fa la Juventus mise a segno un colpo straordinario, almeno così in quel momento era percepito, vale a dire l’acquisto di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina per oltre 75 milioni di euro.

In questa ormai imminente finestra di trattative è difficile, se non impossibile, che si possa concretizzare un affare simile, almeno dal punto di vista dell’esborso economico. Attenzione però alla possibilità soprattutto da parte dell’Inter di mettere a segno almeno un acquisto di alto livello.

Secondo il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, l’amministratore delegato Beppe Marotta sarebbe pronto a formulare un’offerta importante per un giovane talento del calcio europeo. L’Inter, come annunciato dallo stesso dirigente, ha la necessità di sostituire Juan Cuadrado: l’esterno colombiano si è infatti procurato la rottura del tendine d’Achille e non sarà disponibile prima di aprile.

Ma alla fine la campagna acquisti invernale della capolista potrebbe non limitarsi ad un giocatore di fascia. Secondo quanto riportato da Konur sul suo profilo Twitter, l’Inter è sul punto di formulare un’offerta importante per uno dei giovani di maggior talento del calcio internazionale.

Inter, il colpo è possibile già a gennaio: pronta la proposta da 20 milioni di euro

Stiamo parlando di Matt O’Riley, ventitreenne centrocampista del Celtic e della Nazionale danese. L’Inter lo sta seguendo da parecchio e le sue prestazioni, soprattutto quelle inanellate nel corso di questa stagione, avrebbero convinto il management di Viale della Liberazione a compiere uno sforzo economico di rilievo per strapparlo alla concorrenza.

Ventitre anni compiuto da un mese, O’Riley è un centrocampista molto abile sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco: come si suole dire è un mediano di lotta e di governo. In questa stagione, almeno per ciò che riguarda il campionato scozzese, ha disputato 17 gare arricchite da ben 9 gol e 5 assist.

Per strapparlo al Celtic anticipando la concorrenza Marotta e Ausilio avrebbero pronta un’offerta di 20 milioni di euro. Se basterà a convincere i biancoverdi di Glasgow a cedere il proprio gioiello non è ancora dato sapere. Bisognerà attendere, forse, l’apertura ufficiale del mercato di gennaio.