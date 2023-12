Hamilton, annuncio sul ritiro: tutto stabilito

Il Sudafrica ha sempre regalato emozioni indelebili per quel che concerne lo sport. Nel mondo motoristico così come in quello del calcio. Ecco perché Hamilton fa una richiesta

Era l’undici giugno dell’anno 2010, e la danza scintillante dei ‘Bafana Bafana’ si misurava al ritmo incessante e armonioso delle ‘vuvuzela’, quelle trombe a fiato dal suono possente e monocorde, divenute l’incantevole sottofondo di ogni contesa del campionato mondiale di calcio.

In quella memorabile data, Siphiwe Tshabalala, la cui pronuncia del nome risultava essere una vera e propria sfida linguistica per il cronista dell’epoca, si inscrisse indelebilmente nelle pagine dorate della storia calcistica internazionale.

Nel cinquantesimo quinto minuto di gioco, Tshabalala compì l’impresa straordinaria di siglare la prima rete della Coppa del Mondo, portando la squadra del Sud Africa in un glorioso momentaneo vantaggio nei confronti del Messico. Il mastodontico scenario dello stadio di Johannesburg fu palcoscenico di un’esplosione caleidoscopica di mille sfumature.

Quel riflesso vivace della Nazione dell’Arcobaleno non ha ancora smesso di brillare, a quasi tre lustri di distanza. In tempi recenti infatti, il sette volte vincitore del campionato di Formula 1, Lewis Hamilton, ha manifestato il suo fervido impegno per l’inclusione del Sudafrica nel prestigioso calendario delle gare di Formula 1.

Il sogno delle ‘vuvuzela’ anche in Formula 1: parla Hamilton

Attraverso una comunicazione ufficiale diffusa su ‘PlanetF1’, Hamilton ha eloquentemente espresso il suo ardente desiderio di assistere all’organizzazione di una corsa di Formula 1 nel suggestivo scenario sudafricano, un desiderio che costituisce un potente incentivo a perpetuare la sua partecipazione attiva al campionato.

Il pilota britannico ha condiviso con passione il suo proposito di conferire alla Formula 1 una presenza significativa in terra sudafricana. “Sono profondamente coinvolto nel cercare di aggiungere una tappa in Sudafrica al calendario della Formula 1. Per me, è più di una semplice aggiunta; è un sogno che ho da tempo. La mia aspirazione è quella di continuare a competere in F1 fino a quando non potremo correre lì”.

Hamilton si è prodigato nell’illustrare la propria funzione nell’opera volta a conseguire tale intento prima del ritiro, sottolineando infine: “Ci sono molti aspetti da considerare quando si aggiunge una nuova gara al calendario della F1, e sto lavorando attivamente dietro le quinte per rendere possibile una gara in Sudafrica. È un processo complesso, ma sono determinato a vedere questo sogno diventare realtà”.