L’ex Juve va a processo: 12 anni di carcere

Ex Juventus processato e ancora ancora a rischio carcere con una condanna elevata per accuse molto gravi. Tutto si deciderà a febbraio

Intraprendere la carriera di calciatore è un qualcosa di meraviglioso. Se poi si riesce a giocare nei grandi club e a vincere anche trofei, tutto diventa ancora più eccezionale. Il tutto inoltre diventa ancora più magico, se si riesce ad indossare la maglia della Nazionale del proprio Paese. Un traguardo che in pochi riescono a raggiungere.

C’è però il rovescio della medaglia in tutto questo, che è quello del post carriera che in molti casi colpisce coloro che non riescono a voltare pagina nel migliore dei modi. Tra questi, c’è l’ex Juventus Dani Alves che, nonostante i suoi 40 anni, si ritrova a dover affrontare un processo per presunte violenze sessuali.

Juventus, ex bianconero rischia il carcere: occhio a Dani Alves

Un fatto grave, che potrebbe rischiare di infliggere al brasiliano una pena severa. Già da tempo l’ex PSG e Barcellona sta provando a difendersi in tutti i modi possibili e immaginabili. Qualche mese fa, i suoi legali hanno anche provato a fargli ottenere gli arresti domiciliari, ma anche tale richiesta è stata respinta anche causa del suo doppio passaporto e il pericolo di poter lasciare la Spagna da un momento all’altro.

A quanto pare, per Dani Alves l’inizio del nuovo anno dovrebbe portare ad una conclusione di questo lungo calvario, in un senso o nell’altro. Detenuto nel carcere di Barcellona dallo scorso gennaio Alves potrebbe finalmente arrivare a sapere come si potrebbe concludere finalmente il processo nei prossimi messi.

Ebbene sì, secondo quanto viene riportato da ‘GloboEsporte’, il Tribunale di Barcellona ha comunicato che il procedimento all’ex calciatore di Juventus, Barcellona e PSG si terrà fra il 5 e il 7 febbraio 2024. Inoltre, la difesa della ragazza vittima di violenza avrebbe richiesto per il quarantenne brasiliano il massimo previso dalla legge spagnola: 12 anni di carcere oltre ad un risarcimento di 150mila euro per danni morali e fisici.

Dunque, non resta altro che attendere il prossimo 5 febbraio per comprendere quale sarà l’esito finale del processo contro Dani Alves anche se, almeno per il momento, tutti gli indizi sembrerebbero essere contro il difensore verdeoro. Se la sentenza dovesse essere questa, all’ex Juventus toccheranno 12 anni di carcere e una macchia indelebile sul proprio onore che nessuno potrà mai cancellare anche se volesse.