Nuovo allenatore Roma: rispunta Flick dopo Mourinho

La Roma è alle prese con la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione. Ad oggi la conferma di Josè Mourinho sembra probabile

Il futuro della Roma passerà, inevitabilmente, per la scelta dell’allenatore che sarà chiamato a guidarla nella prossima stagione. In questo momento al netto della chiara ed evidente disponibilità manifestata da Josè Mourinho a restare nella Capitale anche oltre la scadenza di contratto prevista a giugno 2024, non si registrano particolari novità.

Il presidente giallorosso Dan Friedkin continua a trincerarsi dietro un impenetrabile muro di silenzio che nessuno riesce a scalfire. L’imprenditore californiano sta forse riflettendo sul da farsi, in attesa di prendere una decisione definitiva che dovrebbe assumere entro i prossimi due mesi.

Il patron della Roma avrebbe fatto trapelare una certa insoddisfazione per le ultime prestazioni tutt’altro che esaltanti di Lukaku e compagni. Saranno dunque i prossimi risultati a determinare il futuro dello Special One e di molti giocatori che compongono l’attuale rosa giallorossa.

Nel frattempo i bookmakers e le agenzie di scommesse si sbizzarriscono quotando i possibili candidati a sedersi sulla panchina del club capitolino per la prossima stagione. In questo momento nonostante il suo accorato appello nei confronti dei proprietari non sia stato raccolto dai destinatari, Josè Mourinho resta il favorito numero uno a guidare la Roma a partire dal prossimo giugno.

Roma, Mourinho verso il rinnovo: crescono le quotazioni di Flick

Lo Special One è quotato a 1.57, mentre alle sue spalle resiste la candidatura di Antonio Conte che viene dato a 5. Tre allenatori seguono a 6: Thiago Motta, la sorpresa Farioli tecnico del Nizza e infine proprio Hans-Dieter Flick. Molto più staccati tutti gli altri. Evidentemente l’ex ct della Nazionale tedesca continua a restare in orbita Roma.

Ricordiamo che qualche tempo fa il ‘Corriere dello Sport’ fece proprio il nome di Flick indicato come probabile sostituto di Mourinho in caso di esonero a stagione in corso dello Special One. La stima di Dan Friedkin per i tecnici tedeschi non è nuova: tre anni fa prima di ingaggiare l’allenatore di Setubal il patron giallorosso aveva tentato, inutilmente, di convincere Julian Nagelsmann a sedersi sulla panchina romanista.

Il giovanissimo allenatore teutonico accettò la proposta del Bayern Monaco, che ha guidato senza ottenere grandi risultati fino alla primavera del 2023. In questo momento Nagelsmann è commissario tecnico della Germania, che guiderà almeno fino agli Europeidi giugno.