Pagano la clausola: addio Juventus, vola in Premier

Un top club vuole pagare la clausola e assicurarsi così le prestazioni di un calciatore che piace anche alla Juventus: ecco di chi si tratta

Non c’è tempo per godersi tranquillamente un buon pandoro. Il mondo del calcio viaggia a ritmi assai elevati e a breve aprirà i battenti la sessione del calciomercato di gennaio. In Serie A, a meno di sorprese, non avverranno investimenti importanti, poiché siamo in un periodo in cui le big presentano una liquidità quasi pari a zero.

Lo scenario, però, potrebbe cambiare dopo eventuali cessioni sostanziose. La Juventus, ad esempio, potrebbe cedere due o addirittura tre giovani che vantano alcuni estimatori di spessore in giro per l’Europa. Il riferimento è a Kenan Yildiz, Matias Soulé e Samuel Iling-Junior. L’attaccante turco e l’esterno inglese desiderano abbandonare la nave bianconera per aumentare il proprio minutaggio.

Il talento argentino, invece, si sta rendendo protagonista in positivo di un ottimo percorso con indosso la maglia del Frosinone targato Eusebio Di Francesco. Insomma, non è da escludere che la ‘Vecchia Signora’ riesca ad accumulare un discreto gruzzoletto, che consentirebbe a Cristiano Giuntoli di regalare più facilmente a mister Massimiliano Allegri un nuovo centrocampista.

I torinesi ne hanno fortemente bisogno, perché in quel reparto la coperta al momento è abbastanza corta. Il sogno Scudetto c’è in casa Juve, come confermato da Manuel Locatelli. Ma tenere il passo dell’Inter capolista con gli uomini contati è un’impresa fin troppo ardua.

Ragion per cui Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna non smettono di lavorare sotto traccia al fine di potenziare la rosa a disposizione. Negli ultimi mesi sono circolati diversi nomi per la mediana bianconera, tra cui Javi Guerra. Il centrocampista di proprietà del Valencia è un classe 2003 e il prossimo 13 maggio raggiungerà la soglia dei 21 anni di età.

Calciomercato Juventus, pericolo Javi Guerra: la big di Premier fa sul serio

Ad oggi non è stata avviata una trattativa da parte della Juventus, ma il profilo stuzzica eccome la fantasia del club di Exor. Ma la concorrenza è folta: Guerra, dal canto suo, avrebbe attirato anche l’interesse di Real Madrid, Arsenal, Tottenham, Newcastle e Aston Villa.

E non è tutto, perché ci sarebbe un altro top club inglese che avrebbe messo il nome di Javi Guerra in cima alla propria lista dei desideri. Si tratta del Manchester United, come riferisce il portale ‘ElNational.cat’. I ‘Red Devils’, inoltre, sarebbero disposti a pagare subito la clausola rescissoria presente nel contratto del talento spagnola, che ammonta a 40 milioni di euro.

Lo United vuole intervenire in maniera consistente sul mercato a gennaio per invertire la rotta, dopo una prima parte di stagione da dimenticare. La Juventus cerca una soluzione differente e non può competere economicamente con la compagine di Manchester. L’obiettivo, di conseguenza, può sfumare definitivamente.