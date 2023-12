Ribaltone in Formula 1, arriva l’annuncio: colpo di scena Ferrari

By

La Ferrari è pronta ad affrontare al meglio il prossimo mondiale di Formula 1. Intanto il management è al lavoro per le stagioni successive

Il mondiale di Formula 1 2024 è alle porte e l’attesa in vista delle prossime settimane è tutta per la presentazione ufficiale delle nuove vetture che scenderanno in pista a partire dal 2 marzo prossimo sul circuito del Bahrain. La Ferrari ad esempio svelerà al mondo la nuova macchina martedì 13 febbraio.

Oltre a realizzare una vettura che sia in grado di avvicinarsi alla Red Bull e soprattutto a Max Verstappen, il management di Maranello è al lavoro per programmare anche il futuro a medio e lungo termine. Proseguono infatti le trattative per i rinnovi di contratto dei due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Proprio a proposito del futuro e delle relative trattative in corso, molti tra addetti ai lavori e tifosi hanno da tempo la netta sensazione che i vertici della Ferrari abbiano deciso di investire risorse importanti su Charles Leclerc con Carlos Sainz destinato, nei piani di Maranello, a cercare fortuna altrove.

Nonostante le recenti dichiarazioni del presidente John Elkann, che ha preannunciato il rinnovo di contratto per entrambi i piloti, si continua a considerare Sainz quasi un ex della Rossa diversamente dal suo compagno di squadra. Ma sono proprio le parole pronunciate qualche ora fa dal pilota madrileno a rimescolare le carte in tavola.

Cambia tutto in casa Ferrari, le dichiarazioni di Sainz spiazzano i tifosi

Nel corso di un suo intervento ad un evento patrocinato da Estrella Galicia, Carlos Sainz ha pronunciato una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del Cavallino Rampante, parole destinate a scuotere l’intero ambiente di Maranello. In primis, il pilota spagnolo ha ammesso di aver avuto già dei contatti con i vertici del team modenese

“Come ha detto Fred Vasseur ci sono stati dei colloqui tra di noi. Come tutti sanno – il messaggio che Sainz rivolge a John Elkann – il mio obiettivo è iniziare la stagione 2024 sapendo già dove correrò nel 2025. La mia priorità è quella di rinnovare con la Ferrari e continuare insieme per molti altri anni”.

Si gioca dunque a carte scoperte, senza segreti e trattative dietro le quinte. Tanto che Sainz arriva a fissare una scadenza ben precisa riguardo l’esito finale della trattativa per il rinnovo di contratto: “Siamo entrambi felici e vogliamo proseguire insieme: abbiamo tre mesi prima della prossima gara per finalizzare l’accordo”. La palla passa ora ai manager di Maranello.