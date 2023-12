Schumacher, la frase spiazza: “Ha fatto un miracolo”

Sono trascorsi dieci anni dal tragico incidente avvenuto sulla neve che ha sconvolto la vita di Michael Schumacher e della sua famiglia

Dal Capodanno 2013 a quello del 2023: sono trascorsi dieci anni da quella drammatica caduta sulla neve che ha stravolto l’esistenza di Michael Schumacher e di riflesso della sua famiglia. Il trauma cranico, la lotta per la sopravvivenza, il ritorno tra le mura della sua villa in Svizzera dalla quale l’ex fuoriclasse tedesco non è più uscito.

Una tragedia che si è consumata in pochi giorni e che ancora oggi a distanza di dieci anni fa ancora molto discutere. Schumacher è rimasto nel cuore dei milioni di tifosi della Ferrari e degli appassionati di Formula 1 in genere. Qualcuno ha ancora la possibilità di andarlo a trovare come l’ex team principal della Rossa e amico intimo del pilota tedesco, Jean Todt.

Il mondo dell’automobilismo dovrà eterna gratitudine a un campione vero con la C maiuscola, un fenomeno che ha riscritto la storia della Formula 1 e in particolare della Ferrari. In questo lunghissimo periodo di assenza, non è trascorso un giorno senza che addetti ai lavori, ex piloti e manager abbiano rivolto un pensiero o una parola all’ex fuoriclasse di Kerpen.

Un altor pilota tedesco ha dato ad un certo punto l’impressione di poter ripetere le sue gesta, ma la Ferrari di dieci anni fa non era la stessa con cui Schumacher ha trionfato per cinque anni consecutivi.

Schumacher, la frase di Sebastian Vettel lascia tutti senza parole

Stiamo parlando di Sebastian Vettel che dopo aver conquistato quattro titoli mondiali consecutivi al volante della Red Bull ha detto sì alla proposta di Maranello, sicuro di poter emulare le imprese del suo grande amico e connazionale.

Ma come tutti sappiamo non andò come tutti speravano: Vettel alla guida del Cavallino Rampante non è mai riuscito ad andare oltre il secondo posto, alle spalle di un Lewis Hamilton all’epoca imbattibile con la sua Mercedes.

In un’intervista rilasciata al portale tedesco ‘welt.de’ l’ex campione del mondo ha speso parole bellissime nei confronti del suo amico e connazionale: “Uno come Michael resterà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati di Formula 1 e non solo per le sue tante vittoria: Michael è stato ed è un grande personaggio“.

Vettel ha poi sottolineato il rapporto speciale instauratosi tra Schumi e la Ferrari: “Lui ha fatto un miracolo, vincendo più volte il titolo mondiale. Ha contribuito a costruire una grandissima squadra che ha continuato a vincere anche dopo di lui“.