Tennis, svolta a sorpresa per Emma Raducanu: la decisione spiazza tutti

Emma Raducanu ha preso una decisione davvero imprevedibile: nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei

Se dovessimo stilare un elenco dei tennisti meno fortunati della stagione, un posto in classifica spetterebbe senza ombra di dubbio ad Emma Raducanu. Anche la campionessa britannica, esattamente come il nostrano Matteo Berrettini, ha collezionato una serie di assenze e di infortuni che hanno avuto ripercussioni pesanti sulla sua carriera.

Al pari del romano, anche lei ha perso terreno nel ranking ed è scivolata nelle retrovie. Ed è stata ferma ai box ancor più a lungo di quanto non lo sia stato il finalista di Wimbledon 2021, avendo lei subito tre interventi chirurgici piuttosto importanti.

Più volte si è detta pronta a tornare in campo durante l’anno, ma alla fine non è mai accaduto. Adesso, però, ci siamo. La reginetta del Flushing Meadows ce l’ha messa tutta e dovrebbe rientrare in tempo per l’inizio della prossima stagione. Con qualche bella novità, si spera, ad accompagnare il suo attesissimo ritorno.

La Raducanu, come noto, non ha avuto solo problemi di tipo fisico. Altrettanto burrascosa è la situazione, infatti, sul fronte dei coach. Emma ne ha “provati” diversi e non ha mai trovato, con nessuno di loro, l’intesa perfetta di cui evidentemente è in cerca. Ne ha cambiati talmente tanti, addirittura, da essersi guadagnata la fama di “mangia-allenatori”.

Emma Raducanu ha scelto lui: Macci resta a mani vuote

Ma si torna sempre, si sa, dove si è stati bene. Ed è per questo, probabilmente, che la vincitrice dell’edizione 2021 degli Us Open ha deciso di fare un passo indietro e di affidarsi alle mani di un allenatore con cui aveva già avuto, in passato, la possibilità di lavorare.

Si tratta di Nick Cavaday, suo ex coach junior, sotto il cui occhio vigile la britannica si sta allenando, in questi giorni, a Londra. Al suo fianco partirà presto alla volta dell’Oceania: prima faranno tappa in Nuova Zelanda, per partecipare al torneo di Auckland, dopodiché si sposteranno a Melbourne per il primo ed attesissimo Slam della stagione. Non è ancora chiaro, in ogni caso, se si tratti di una soluzione temporanea o se, invece, Cavaday rimarrà sulla panchina di Emma più a lungo.

La Raducanu non ha fatto alcun annuncio in merito, ragion per cui è possibile che abbia deciso di contattarlo solo per avere qualcuno che la guidasse in questo difficile inizio di stagione. Con buona pace di Rick Macci, ex mentore di Serena Williams, che si era candidato per quel posto rimasto vacante e che si diceva pronto ad aiutarla a ritrovare se stessa.