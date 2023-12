Addio Barella, Inter nei guai: scontro a due

Un vero e proprio terremoto quello che si potrebbe verificare in casa Inter con il possibile addio di Nicolò Barella: scontro a due per il centrocampista nerazzurro

L’Inter vuole chiudere in bellezza questo 2023, magari con un’altra vittoria in campionato, e confermarsi sempre di più al primo posto in classifica. Nel frattempo, però, questa atmosfera di festa e positività potrebbe essere interrotta da una notizia che sicuramente non farà felici i sostenitori della ‘Beneamata’.

Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che possano arrivare delle importanti offerte nei confronti di uno dei calciatori fondamentali nello schema di gioco di mister Inzaghi, vale a dire Nicolò Barella. Due top club stranieri hanno puntato, in maniera decisa e forte, sul centrocampista della nazionale: con una offerta a dir poco irrinunciabile.

Pericolo Inter, la Premier League nel futuro di Barella?

Fino a questo momento della stagione ha collezionato pochi gol. Finora solamente 2. Un po’ pochi rispetto gli altri anni, ma avrà sicuramente tempo di rifarsi visto che le gare da disputare sono ancora molte per i nerazzurri. A prescindere dalle reti e dagli assist (3) le sue prestazioni non passano inosservate. In particolar modo dalle squadre straniere che osservano, con molto interesse, la vicenda che riguarda l’ex Cagliari.

Nel futuro del sardo, infatti, ci potrebbe essere la Premier League. Non si tratterebbe affatto della prima volta che dal Regno Unito mostrano un concreto interesse nei suoi confronti. Questa volta, però, pare che sia il Liverpool che l‘Arsenal vogliano fare sul serio per Nicolò Barella. In ogni caso si tratterà di una possibile trattativa che verrà avviata nella prossima sessione del calciomercato estivo.

Impensabile un addio del classe ’97 nel mese di gennaio, anche perché sia l’Inter che lo stesso Inzaghi si opporrebbero ad una possibile cessione. Anche se dovesse arrivare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili. Una offerta che, invece, potrebbe arrivare a giugno proprio dai due club citati in precedenza. Si parla di una cifra che si avvicina ai 90 milioni di euro. Un prezzo decisamente importante per il numero uno del club, Steven Zhang.

Nel caso in cui il club dovesse decidere di effettuare una cessione illustre in estate allora il primo nome indiziato è proprio quello di Barella. Senza dimenticare anche il concreto interesse di altre società straniere che stanno pensando a lui. In primis anche il Real Madrid che lo vorrebbe come nuovo rinforzo per il centrocampo dei ‘Blancos‘.