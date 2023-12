La Juventus si muove sul mercato dei giovani: ecco il 17enne montenegrino Adzic

La Juventus batte un colpo sul mercato e si assicura il talento montenegrino Vasilije Adzic. 17 anni, proveniente dal Buducnost Podgorica, diventerà effettivamente solo dal prossimo giugno, quando al compimento dei 18 anni potrà trasferirsi in un Paese UE. La Juventus lo lascerà dunque in prestito in Montenegro fino al termine della stagione, ma a Torino intanto dovrebbe già passare la prossima settimana per le visite mediche di rito.

JUVENTUS, IL BLITZ PER ADZIC BEFFA IL BOLOGNA

Oltre al mercato per la stagione immediata, in cui la Juve punta un centrocampista “pronto”, i bianconeri si sono mossi sul mercato dei giovani. Giuntoli & co. hanno lavorato con largo anticipo sulla mezzala/trequartista classe 2006 e lo hanno strappato alla concorrenza del Bologna. Un lungo lavoro quello dei bianconeri che hanno dovuto superare diverse difficoltà per assicurarsi il suo talento. Una di queste era il Bologna e più precisamente il suo uomo mercato, Giovanni Sartori. Il dirigente lodigiano che ha costruito questo super Bologna, nelle scorse settimane era riuscito a superare i bianconeri offrendo circa 5 milioni. Tuttavia, la Vecchia Signora non ha mollato e con un lavoro ai fianchi ha strappato il giocatore agli emiliani.

Si tratta della prima grande operazione in prospettiva messa a segno dalla Juventus targata Cristiano Giuntoli. Nonché un atto di forza non indifferente, giacché il giocatore sembrava ormai promesso sposo dei felsinei.

LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO DI ADZIC

Adzic che, come detto, finirà la stagione con la maglia del Buducnost costerà tanto. La Juventus, dopo un iniziale apporoccio con un’offerta da poco più di 3 milioni, ha deciso di investire 5 milioni, pareggiando o quasi l’offerta degli emiliani. A questa cifra la Juventus ha deciso di aggiungere una percentuale sulla futura rivendita, pari al 20%. Una percentuale di un certo livello, che testimonia le aspettative che i bianconeri hanno sul talento montenegrino.

Ma non solo, la Juventus dimostra di voler puntare fortemente su Adzic anche per via una questione meramente burocratica. Infatti, l’arrivo del classe 2006 il prossimo giugno occupa fin da ora uno slot di ingresso di un extracomunitario. I bianconeri, dunque, nella prossima estate dovranno necessariamente vendere qualcuno per far entrare un eventuale altro cartellino extracomunitario. Si tratta di una mossa, quella su Adzic, che dimostra quanto la Juventus pensi di puntare fortemente sul mercato dei giovani. E, inoltre, di quanto talento i dirigenti della Vecchia Signora pensino abbia il giovanissimo calciatore balcanico.