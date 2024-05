Valentino Rossi è stato ‘tradito’: “Ho sofferto molto”

Epilogo inaspettato per Valentino Rossi. E’ stato proprio lui a rivelare quello che gli è accaduto recentemente

Che Valentino Rossi resti uno dei protagonisti indiscussi nel mondo del motori, questo è un dato assolutamente oggettivo. Non si possono dimenticare i passaggi di quella che è stata una carriera straordinaria in MotoGP che, oggi, prosegue con la scuderia che porta proprio il suo nome: la VR46 Racing. Quest’ultima può contare su una Ducati Desmosedici GP e due piloti di grande talento come Bezzecchi e Di Giannantonio.

La VR46 proprio in queste settimane sta lavorando per rinnovare l’accordo con Ducati nella speranza di poter fare affidamento sulle moto scuderia italiana anche il prossimo anno ed eventualmente nel 2026.

La Yamaha prosegue il corteggiamento, nella speranza di scalzare proprio Ducati e convincere VR46 Racing Team a stringere un accordo. Eppure, il direttore del team Alessio Salucci ha già chiarito la situazione confermando l’intenzione del team di restare nell’attuale situazione con Ducati, leader indiscussa in MotoGP.

Valentino Rossi, dalla MotoGp al Gran Turismo: ecco cosa è accaduto

Oltreché da proprietario di una scuderia, la carriera di Valentino Rossi sta proseguendo, in pista, con le auto del GT World Challenge, competizione nella quale gareggiano anche ex piloti di Formula 1 come Mick Schumacher, recentemente ingaggiato dall’Alpine o Antonio Giovinazzi alla guida di una Ferrari, peraltro, campione in carica alla 24 Ore di Le Mans.

La GT World Challenge Europeo è un campionato automobilistico organizzato dalla Stéphane Ratel Organisation e omologato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile. Questa competizione è riservata a vetture Gran Turismo, appunto, modificate dalle case produttrici secondo le specifiche GT3 della FIA.

Rossi corre su una BMW e proprio nell’ultima gara di Brands Hatch – dove tra l’altro lo scorso anno vinse la sua prima gara – non sono arrivati risultati positivi per lui ed il compagno di squadra, Maxime Martin.

“Purtroppo non è andata molto bene, io ho fatto solamente il 13° tempo e Maxime l’11°”, ha detto Rossi dopo la gara come riportato dal portale ‘MotorSport’. “Abbiamo avuto tanti problemi e non siamo riusciti ad essere veloci come lo scorso anno, soffrendo molto il sottosterzo che ci ha reso la vita difficile. Dopo le prove libere avevamo fatto parecchio modifiche alla vettura ma i problemi sono rimasti gli stessi“, ha specificato ulteriormente Valentino.

La prossima gara del GT World Challenge si disputerà su uno dei circuiti più amati da Valentino Rossi, quello di Misano Adriatico, sul quale ha ottenuto vari successi ai tempi del Motomondiale.