“Stagione a rischio”, le parole che gelano i tifosi di Sinner

Dichiarazioni preoccupanti su Sinner e che lasciano pensare ci sia la possibilità che la sua stagione possa essere ulteriormente condizionata. Ecco i dettagli

Sono giorni complicati per Jannik Sinner, talento italiano di tennis, che per un problema all’anca prima ha dovuto ritirarsi dal Masters di Madrid e poi ha dovuto rinunciare agli ATP di Roma. Una situazione che ha creato grande incertezza sul suo futuro, soprattutto nell’immediato. Avrebbe dovuto giocare i quarti di finale quando ha annunciato il forfait. Il problema è sorto nella sfida precedente. Un imprevisto che ha costretto Sinner a rivedere i propri programmi, lasciandolo con l’amaro in bocca.

Secondo i medici, i tempi di recupero per un’infiammazione di questo tipo sono di almeno una decina di giorni, con riposo assoluto e terapie specifiche. Tuttavia, si tratta di una tempistica estremamente stretta. Considerato anche anche Sinner ha rinunciato al torneo di Roma, programmato dal 7 al 19 maggio. La speranza è di recuperare almeno per il Roland Garros, senza rischiare però ulteriormente.

Paolo Bertolucci, che ha parlato ai microfoni a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha detto che per la propria esperienza il riposo è importantissimo nella gestione di un’infiammazione di questo tipo. Attenzione però, ha anche pronunciato parole preoccupanti. Sinner, infatti, rischia di compromettere tutta la stagione.

Sinner, stagione a rischio? L’annuncio

Nel caso in cui il giovane tennista italiano dovesse forzare il rientro e competere anche con un piccolo fastidio potrebbe aggravare la situazione, portando a saltare molte più sfide in stagione. Inoltre, giocasse con un problema fisico, anche se lieve, secondo Bertolucci potrebbe creare difficoltà a Sinner anche dal punto di vista prestazionale. Sfidare avversari più in forma potrebbe esporlo a sconfitte.

Insomma, secondo Bertolucci è davvero inutile e rischioso affrettare il ritorno in campo senza essere al 100% della condizione fisica: “Perdere 15 giorni, se non un mese, alla sua età non sarebbe una tragedia: Roma, Parigi e altri tornei importantissimi li potrà giocare tante volte, ma l’esigenza primaria è risolvere del tutto il problema fisico e presentarsi al prossimo appuntamento soltanto ed esclusivamente se sarà al 100 per 100, altrimenti sarebbe meglio fermarsi alcune settimane piuttosto che ricadere nel problema e dover rinunciare a una parte ben più consistente della stagione”.

La scelta di Sinner a Madrid ha certamente portato a tanta delusione e a tanti dubbi sul suo futuro, ma alla fine potrebbe essere la scelta giusta. La voglia di tornare a competere al più presto è certamente tanta, Sinner ci avrebbe tenuto anche a giocare a Roma, ma la carriera è lunga e, se tutto verrà fatto per il meglio, sarà anche fruttuosa.