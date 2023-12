Scambio più piccolo conguaglio: la Juve piazza il colpaccio

Cristiano Giuntoli prepara un clamoroso scambio per il mese di gennaio: il top club può dire sì alla proposta della Juve

Il cammino della Juventus prosegue ed i risultati fino ad ora inanellati dai ragazzi di Allegri potrebbero favorire grandi interventi in sede di mercato. A gennaio, infatti, è pronto un grandissimo colpo che potrebbe concretizzarsi grazie ad uno scambio pazzesco.

La strategia della Juventus è chiara ed in vista di gennaio, mese che promette di essere caldissimo, molte cose potrebbero cambiare agli ordini di Massimiliano Allegri. In molti aspettavano un crollo da parte della squadra bianconera soprattutto in mediana, viste le difficoltà dimostrate e le lunghe indisponibilità che caratterizzeranno l’attuale stagione. Proprio in mediana, reparto che accoglierà certamente rinforzi di un certo peso a partire dal 2 gennaio 2024.

La sessione invernale è alle porte e così aumentano, col passare delle settimane, i nomi nella testa di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo della Juventus è chiamato ad un vero e proprio miracolo, soprattutto dal punto di vista economico: la società piemontese, infatti, difficilmente concederà al ds un budget troppo generoso per rimpolpare la squadra.

Ecco perchè l’ultimissima idea di Giuntoli porterebbe la Juventus a compiere un importante sacrificio in nome di uno scambio che farebbe certamente felice lo stesso Allegri. Fari puntati in Inghilterra, in Premier League, dove tra i diversi profili ne permane uno che fa parecchio gola alla dirigenza juventina.

Sacrificio e scambio: super colpo dalla Premier

Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne centrocampista danese che la società torinese ha già provato a regalarsi nei mesi scorsi. Alla fine, però, il Tottenham ha deciso di puntare ancora sul gioiello di Copenaghen: una situazione destinata a cambiare proprio in vista di gennaio.

La Juve si rifarà sotto e gli ‘Spurs’ sarebbero anche orientati alla cessione, per circa 25 milioni di euro. Un esborso economico che il club difficilmente potrà sostenere nel mese di gennaio: da qui l’intuizione di Giuntoli di portare avanti la potenziale idea di scambio con un giocatore che la dirigenza inglese apprezza moltissimo. Si parla del giovane talento Samuel Iling Junior, seguito dagli ‘Spurs’ e valutato circa 20 milioni.

A questo punto, con i due calciatori sul piatto delle trattative, lo scambio potrebbe consumarsi nel mese di gennaio con un piccolo conguaglio in favore del Tottenham. Hojbjerg, considerato il perfetto regista per la seconda parte di stagione, ha fino a questo momento giocato solo pochi spezzoni di partita agli ordini di Postecoglou: per lui, infatti, soltanto 698′ in campo.