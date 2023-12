Tennis, selfie alla Camila Giorgi: il lato fashion di Cocciaretto

Elisabetta Cocciaretto è una delle protagoniste sui social, la tennista italiana mostra il suo lato seducente ai follower.

La tennista Elisabetta Cocciaretto è in pausa dai tornei WTA e si mostra al massimo per i fan. Lo stato di forma dovrà essere confermato già dai prossimi appuntamenti per scalare posizioni e tornare protagonista in campo.

Il 2024 potrebbe essere l’anno per spiccare definitivamente il volo. Elisabetta Cocciaretto sa di essere una delle protagoniste del tennis mondiale e punterà a una stagione di slancio per rimontare le sue dirette inseguitrici. È nella top trenta in classifica, la tennista italiana ha una continuità che fa ben sperare per il futuro.

È protagonista in campo e fuori, la Cocciaretto qualche mese fa è stata anche nominata Ambasciatrice della diplomazia dello sport, il riconoscimento importante arrivato direttamente dalla Farnesina per volere del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il ruolo sociale della tennista ne sottolinea la sua sensibilità, la bellezza mostrata invece fa impazzire i fan anche negli ultimi giorni dell’anno.

Cocciaretto al top, fan in delirio

La tennista italiana è in relax per qualche giorno prima di riprendere la sua preparazione e volare un po’ in tutto il mondo. La 22enne marchigiana ha dimostrato di poter battere chiunque in campo e, proprio per questo, le attese sono tante nei suoi riguardi. Il suo stato di forma è evidente, in vacanza si mostra al top: il selfie allo specchio di Elisabetta affascina i fan.

Abito corto e fascino discreto per la Cocciaretto, una tennista molto concreta e che punterà ben presto a raggiungere la top ten del tennis femminile. Il paragone con Camila Giorgi è iniziato da tempo, le due tenniste hanno dieci anni di differenza e attraggono per la loro bellezza. La Giorgi ha avuto un bilancio non troppo positivo nel 2023 in conclusione, ha disputato quaranta incontri e ne ha vinti solamente ventidue: numeri da migliorare assolutamente per tornare protagonista. Elisabetta Cocciaretto, invece, è stata molto più continua e ha anche vinto la prima edizione del WTA 125 di San Luis Potosì.

Elisabetta Cocciaretto ha sicuramente ha tutte le carte in regola per occupare un posto di prestigio nel tennis femminile, il 2024 potrebbe essere l’anno del suo definitivo salto di qualità. I social la aiutano a distarsi un po’, il grande pubblico arriverà parallelamente alle prestazioni in campo. Ha 25mila followers, un numero discreto di fan che crescerà sicuramente mostrando continuità con la racchetta in mano.