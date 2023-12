Ultimatum alla Ferrari: le condizioni del pilota per firmare

By

La Ferrari è al lavoro con un solo obiettivo: presentarsi al prossimo mondiale di Formula 1 con le carte in regola per insidiare la Red Bull

Una Ferrari più ambiziosa e competitiva. Questo sperano di vedere i tifosi a partire dal 2 marzo prossimo, quando sul circuito del Bahrain scatterà il primo semaforo verde della nuova stagione di Formula 1. I favoriti restano Verstappen e la Red Bull, ma la speranza è che il Cavallino Rampante riesca quantomeno ad accorciare il gap dai campioni del mondo in carica.

Per dare continuità a un processo di crescita evidenziatosi nella seconda parte della scorsa stagione i vertici di Maranello hanno deciso di non stravolgere gli equilibri all’interno del team, confermando anche per il 2024 la coppia di piloti formata da Charles Leclerc e da Carlos Sainz.

In teoria nessuno dei due godrà di un trattamento di favore rispetto all’altro, ma la sensazione che molti avvertono all’interno del Circus è che la scuderia di Maranello abbia già fatto una propria scelta soprattutto in un’ottica a medio e lungo termine. Opinionisti ed esperti concordano nel considerare Leclerc il presente e il futuro della Ferrari, come più volte annunciato dal presidente John Elkann e dallo stesso team principal, Frederic Vasseur.

Molto diversa è la condizione in cui si trova ad agire Carlos Sainz: il ventinovenne pilota madrileno che come Leclerc ha il contratto in scadenza nel 2024 potrebbe essere sacrificato in nome di una strategia di lungo termine del team di Maranello.

Nel tentativo di sbloccare lo stallo e di arrivare a una soluzione definitiva in un senso o nell’altro, dalla capitale spagnola dove si trova in questi giorni per le festività di fine anno, Sainz ha lanciato un vero e proprio ultimatum ai vertici di Maranello.

“Dobbiamo raggiungere un accordo e abbiamo tre mesi davanti a noi per farlo. Rinnovare il contratto con la Ferrari? Lo farò se continuerò a sentirmi apprezzato, come in effetti sono stato finora. Sono convinto che se entrambi lo vogliamo, arriveremo a un’intesa“, ha detto Sainz durante un evento di sponsorizzazione pre natalizio a Madrid.

L’ostacolo all’intesa tra le parti è proprio questo: la Ferrari non vuole impegnarsi a lungo termine con Sainz al quale a differenza di Leclerc sarà proposto un rinnovo di una sola stagione. Una condizione che il pilota madrileno quasi certamente non accetterà.