Ancelotti lo ruba al Milan: Guardiola avvisato

Il Milan sonda il mercato alla ricerca di giovani talenti da acquistare. Il Real Madrid lancia la sfida: il colpo sognato sta per sfumare.

Ha le idee chiare il Milan, in vista delle prossime sessioni di mercato. A gennaio il club conta di intervenire in maniera concreta, regalando a Stefano Pioli tre nuove pedine di qualità in modo tale da rendere maggiormente competitiva la rosa a sua disposizione. L”elenco della spesa, in particolare, prevede l’ingaggio di due difensori centrali e di una punta capace di offrire maggiori garanzie rispetto a Noah Okafor.

In estate, invece, si provvederà a puntellare il gruppo con alcuni acquisti mirati. Previsto, in tal senso, un innesto volto a potenziare il centrocampo: nel mirino del management guidato da Gerry Cardinale è finito Assan Oueadrogo, in forza allo Schalke 04. Il 17enne in questa prima parte della stagione disputata in Zweite Bundesliga è riuscito a mettersi spesso in evidenza, siglando un gol ed un assist in 11 apparizioni complessive di cui 7 dal primo minuto.

L’ascesa del classe 1995 si è poi fermata a novembre, a causa di un grave infortunio che lo ha fatto finire ai box. I rossoneri, in ogni caso, lo considerano ancora una priorità anche alla luce della clausola rescissoria da 12 milioni presente all’interno del contratto che lo lega ai tedeschi fino al 2027. Il Milan, nell’ambito del piano volto ad abbassare l’età media del gruppo, si è poi iscritto alla corsa riguardante un altro giovane talento in rampa di lancio destinato a rivestire un ruolo di primo piano nell’annata 2024/25.

Milan, il Real Madrid complica i piani dei rossoneri: lo vuole Ancelotti

Parliamo di Yan Couto, terzino destro del Girona di proprietà del Manchester City. Il 21enne brasiliano è cresciuto a livello esponenziale in questi mesi, al punto da diventare una delle colonne portanti della formazione guidata da Miguel Angel Sanchez Munoz: una rete e ben 6 passaggi vincenti in 17 gettoni in Liga. Un ottimo bottino che ha attirato le attenzioni del Milan e non solo.

Pure il Real Madrid, stando a quanto riportato dal portale ‘Elgoldigital’, ha chiesto informazioni sul suo conto ritenendolo un ottimo innesto da consegnare a Carlo Ancelotti in vista di un possibile addio di Dani Carvajal. I rossoneri, dal canto loro, sono pronti a farsi avanti subito al fine di posizionarsi in pole position e bruciare la concorrenza delle Merengues. Per soffiarlo ai Citizens, in ogni caso, servirà un’offerta quanto mai ricca. Work in progress in casa Milan. Nuove rivoluzioni sono attese.