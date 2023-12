Colpo di scena Nadal, nessuno poteva saperlo

Novità importanti per Rafa Nadal, colpo di scena inaspettato: nessuno poteva saperlo, stavolta ha cambiato tutto

Rafa is back. Dopo un’attesa lunga quasi un anno, Nadal è finalmente tornato ad affacciarsi nel circuito Atp. Il fuoriclasse spagnolo, ex numero uno al mondo e 22 volte vincitore di un torneo dello Slam, debutterà in questa stagione nell’Atp 250 di Brisbane, per mettersi alla prova prima dell’appuntamento più importante, gli Australian Open. E proprio nei giorni del suo grande rientro arrivano novità straordinarie su di lui: un colpo di scena del genere nessuno poteva mai aspettarselo.

Che il maiorchino si sia impegnato al cento per cento per tornare quello di un tempo, o almeno avvicinarsi a un livello il più possibile competitivo, non è una sorpresa. Quello che in pochi potevano aspettarsi, però, è che per riuscirci abbia deciso di dare una svolta straordinaria alla sua vita in tutti gli ambiti. Anche a tavola.

Il 37enne di Manacor non può infatti concedersi i lussi di un tempo. Riuscire a reggere determinati ritmi anche senza fare attenzione alla linea è a questo punto impossibile. Per questo motivo il tennista spagnolo ha deciso di mettere fine alla sua collaborazione di lunga data con la nutrizionista Gemma Bes e di affidarsi alle cure della collega Nuria Granados, che ha realizzato per lui una dieta personalizzata davvero sorprendente.

Nadal cambia tutto: la nuova dieta dello spagnolo lascia tutti senza parole

Per poter recuperare la forma perduta e poter cercare di limitare il numero d’infortuni che lo hanno ostacolato negli ultimi tempi, il fuoriclasse spagnolo ha deciso di modificare anche la propria alimentazione, affidandosi al supporto di una professionista di alto rango, tra le migliori nel suo ambito.

Intervistata da ‘Relevo’ in questi giorni molto caldi per i tifosi di Nadal, la dottoressa ha voluto quindi illustrare alcuni dei segreti della nuova dieta di Rafa, quella che dovrebbe consentirgli di tornare competitivo dopo praticamente un anno di stop causa infortuni.

Un regime alimentare completo e adatto alle sue esigenze, non rivoluzionario rispetto al precedente, ma basato su una dieta antinfiammatoria. Tra gli alimenti principali che lo costituiscono non mancano pesce, verdure, insalate, riso, patate e anche noci, elementi fondamentali nella dieta di ogni sportivo.

Per poter ottenere i frutti desiderati, però, Rafa non deve solo attenersi alla propria dieta, ma deve anche rimanere alla larga da diversi alimenti, in particolare quelli con pochissima densità nutrizionale: in particolare gli ultra-processati, nemici giurati per la salute non solo di tutti gli sportivi, ma anche del resto della popolazione.

Ci sono però tre cose in particolare che Nadal non può assolutamente mangiare: carne, salsicce e formaggi. A fornirgli le proteine necessarie per il suo sostegno sono infatti il pesce e la frutta secca. Del resto degli alimenti considerati proteici, invece, ha deciso di fare a meno. Insomma, per cercare di tornare se stesso, Rafa le sta provando davvero tutte. Riuscirà questo nuovo regime alimentare a diventare il segreto della sua ‘rinascita’?