Milan, blitz a centrocampo: il nome infiamma i tifosi

Il Milan è pronto a mettere a segno un importante colpo di mercato a gennaio per rinforzare il proprio centrocampo.

Siamo ormai ad un passo dall’apertura ufficiale della sessione di mercato invernale ed il Milan è una delle squadre che maggiormente si sta muovendo per sistemare il proprio organico.

I rossoneri, colpiti in maniera incredibile da una lunga serie di infortuni, sanno di dover ritoccare diverse parti del campo, in particolare la difesa. I lunghi stop di Kalulu, Thiaw e Tomori hanno tolto a Stefano Pioli i centrali titolari con il club che è subito corso ai ripari andando a riportare a Milanello Matteo Gabbia, passato in prestito al Villarreal durante la scorsa sessione di mercato estiva. Il ko di Pobega però porta il Milan a lavorare anche per il centrocampo con un nome che fa gola allo staff rossonero.

Calciomercato Milan, colpo in arrivo: i rossoneri lo riportano in Italia

Secondo quanto affermato da ‘Sky’, il Milan avrebbe messo nel mirino Hamed Junior Traoré, ex centrocampista del Sassuolo che, all’occorrenza, può agire anche nel ruolo di attaccante esterno.

Classe 2000, a breve compirà 24 anni ed ora è in forza al Bournemouth dove però sta trovando poco spazio. L’ex Sassuolo potrebbe quindi far ritorno in Italia in vista del mese di gennaio con il Milan che però dovrà fare i conti con la grande concorrenza che c’è per arrivare al suo cartellino. Napoli, Lazio e Fiorentina infatti hanno già preso informazioni sull’ex Sassuolo, pronto a far ritorno in Serie A già nei prossimi giorni.

A complicare i piani del Milan c’è poi lo status da extracomunitario del calciatore. L’intenzione dei rossoneri è infatti quella di acquistare Popovic, giovane stella del Partizan Belgrado, in arrivo a costo zero, andando così già a riempire la casella degli extracomunitari a disposizione per il mese di gennaio. Tempo quindi di valutazioni per il club meneghino, pronto a capire quale sia la necessità maggiore per il momento ma anche in ottica futura.

Nel frattempo il Milan non si ferma a Gabbia per quello che riguarda la propria difesa. I rossoneri infatti vorrebbero portare a Milanello un altro centrale per completare il reparto ed il nome che piace maggiormente è quello di Jakub Kiwior, difensore polacco con un passato allo Spezia. In forza all’Arsenal, il classe 2000 non sta trovando grande spazio agli ordini di Arteta e accetterebbe di buon grado un ritorno in Serie A.