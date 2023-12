Inzaghi spiazza tutti: dimissioni dopo lo Scudetto

La mossa del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, spiazza completamente tutto l’ambiente nerazzurro: possibili dimissioni al termine della stagione

Un 2023 per l’Inter che si è concluso con un pareggio in quel di ‘Marassi’ contro un buon Genoa messo ottimamente in campo da Alberto Gilardino. Nonostante ciò, per i ragazzi di Simone Inzaghi, questo inizio di stagione è stato a dir poco straordinario: primo posto in classifica (con pochi punti di vantaggio sulla Juventus) e pass staccato per gli ottavi di finale della Champions League.

Nell’euforia generale di quanto di buono sta facendo l’Inter fino a questo momento, però, c’è da considerare una notizia che ha davvero del clamoroso. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il noto quotidiano “Il Giornale“. Il manager piacentino, al termine della stagione, potrebbe seriamente lasciare i nerazzurri per provare un altro tipo di esperienza. Addirittura con tanto di dimissioni. In questo caso, però, bisogna fare un po’ di chiarezza.

Inter, Inzaghi pronto a dimettersi in caso di scudetto?

Simone Inzaghi ha il merito di aver creato un ottimo gruppo che si diverte e fa divertire. I risultati ottenuti fino a questo momento della stagione parlano chiaro e non hanno alcun bisogno di presentazione. Il suo obiettivo principale è quello di vincere il suo primo scudetto da quando è allenatore e arrivare in finale di Champions League. Proprio come la scorsa stagione, ma con la differenza di vincerla ed avere un po’ più di fortuna.

Nel frattempo, però, si ritorna a parlare insistentemente del suo futuro. Un futuro che, però, potrebbe essere molto lontano dalla ‘Beneamata’. Nel mese di settembre è arrivato il tanto ed atteso rinnovo fino al 30 giugno del 2025. Una firma che, però, potrebbe anche non bastare del tutto. C’è più di qualche dubbio sulla sua permanenza in nerazzurro. Il ‘Giornale’, nelle ultime ore, ha lanciato delle clamorose indiscrezioni.

Nel caso in cui dovesse raggiungere il ‘Tricolore’ potrebbe anche decidere di lasciare la barca e non continuare il progetto con i nerazzurri. Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che al termine del campionato (avventura in Champions League a prescindere) potrebbe ringraziare tutti, salutare e rassegnare le proprie dimissioni. Rivelazioni che arriverebbero da alcuni amici del piacentino dai tempi della Lazio.

Fino a questo momento, però, si tratta solamente di voci. Il suo obiettivo è quello di continuare a lavorare e fare del bene. Soprattutto portare la tanto ed attesa seconda stella sulla maglia nella prossima stagione. Poi si vedrà..