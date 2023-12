Milan, è saltato tutto: ecco come cambia ora il mercato

Non giungono buone notizie sul fronte mercato per il Milan che rischia di veder saltare un affare praticamente fatto

Il Milan, alle prese con gli innumerevoli infortuni che hanno colpito la propria rosa, è al lavoro per cercare di sistemare l’organico in vista della seconda parte di stagione.

La priorità di Moncada e Furlani è chiaramente quella di sistemare il reparto arretrato che dovrà fare ancora a meno di Thiaw, Kalulu e Tomori per lungo tempo. Assenze pesanti che potrebbero compromettere questo periodo decisivo della stagione rossonera, fino ad arrivare agli spareggi di Europa League in programma a metà febbraio. Nel frattempo però, sembra essere saltato un colpo che appariva ormai essere ad un passo dalla chiusura.

Calciomercato Milan, salta un colpo: brutte notizie per i rossoneri

Secondo quanto affermato da ‘Calciomercato.it’, il Milan avrebbe momentaneamente bloccato l’affare Juan Miranda. Il terzino sinistro del Betis, è in scadenza di contratto con il club spagnolo ed era tutto pronto per il suo arrivo a Milanello sulla base di circa 4 milioni di euro.

Il Milan vuole infatti prima attendere di capire se possano aprirsi possibilità interessanti per rinforzare la propria rosa già a gennaio, pronto a rimandare l’acquisto di Juan Miranda alla prossima estate quando potrà giungere a costo zero. In questo momento Alessandro Florenzi sembra dare le giuste garanzie nel ruolo di vice Theo Hernandez con il francese che sta ricoprendo, per questioni di emergenza, il ruolo di centrale difensivo.

Considerata l’intenzione di fare un tentativo per un altro difensore centrale oltre a Matteo Gabbia, il Milan vuole tenere da parte un tesoretto da spendere nel caso in cui si dovesse presentare una buona opportunità di mercato. Jakub Kiwior è sempre nel mirino del club meneghino ed i soldi programmati per l’acquisto di Miranda, potrebbero essere destinati sul polacco per una questione di emergenza. Tutto bloccato quindi al momento sul versante spagnolo con il laterale pronto a chiudere la stagione al Betis ma anche a guardarsi intorno se il Milan dovesse rivedere la propria posizione nei suoi confronti.

L’intesa con l’entourage del terzino spagnolo già c’è ma l’abolizione del decreto crescita ora rischia di complicare e non poco le cose per il club meneghino. Un affare quindi “da rivedere” per i rossoneri che rischiano di perdere un calciatore che era stato bloccato già dalla scorsa estate.