“Vai da un’altra parte”: Juventus, il gran rifiuto

Il possibile arrivo di un calciatore alla Juventus non è stato accolto con entusiasmo da tutti: arriva l’annuncio

La sessione invernale di mercato è praticamente alle porte e la Juventus spera di portare a casa degli ottimi innesti da regalare ad Allegri per continuare la rincorsa all’Inter e allo stesso tempo blindare la seconda piazza.

Per i bianconeri tornare in Champions League è fondamentale, ma è chiaro che come ci sia la voglia di fare di più e la vittoria dello scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta. Per questo motivo, la Vecchia Signora sta cercando rinforzi sul mercato per poter rendere la propria rosa più competitiva in particolare a centrocampo dove la coperta è davvero cortissima.

Uno dei nomi più caldi in orbita Juventus è quello di Kalvin Phillips che lascerà con ogni probabilità il Manchester City a caccia di maggior minutaggio. Il centrocampista piace molto ai bianconeri che stanno lavorando per portarlo a Torino quanto prima, ma non tutti sono convinti che questo sia il profilo giusto per la squadra di Allegri.

Tra quelli che sono perplessi dall’arrivo di Phillips a Torino c’è il giornalista Sandro Sabatini che a ‘Radio Sportiva’ ha voluto esprimere tutto il suo dissenso su questa possibile operazione in entrata.

Juventus, Sabatini boccia l’arrivo di Phillips

Intervenuto a ‘Microfono Aperto’ su ‘Radio Sportiva’, il giornalista Sandro Sabatini si è soffermato sul calciomercato ed in particolar modo sull’operazione che dovrebbe portare Kalvin Phillips alla Juventus. Il noto volto Mediaset si è detto contrario all’operazione, spiegando come non prenderebbe un giocatore che arriverebbe a Torino ‘solo’ per poter andare all’Europeo.

Sabatini ha aggiunto come la Juventus non sia un taxi per l’Europeo e che, se Phillips dovesse arrivare con queste intenzioni, allora per lui è meglio andare a giocare da un’altra parte. Il giornalista ha espresso con parole forti il suo dissenso sul possibile sbarco di Phillips a Torino e secondo lui la Juventus dovrebbe valutare altri profili come De Paul o Koopmeiners.

Profili che pure piacciono ai bianconeri ma, come rimarcato dallo stesso Sabatini, hanno una valutazione di 30-40 milioni di euro e spendere una cifra simile a gennaio è complicato, per non dire impossibile. Investendo su Phillips, invece, la Juventus andrebbe a risparmiare molto considerato che il centrocampista arriverebbe solamente in prestito con possibile diritto di riscatto e per questo è in pole position.

Nei prossimi giorni, la Juventus dovrebbe tentare l’affondo definitivo per l’ex centrocampista del Leeds che, nonostante i forti dubbi di Sabatini, sembra avvicinarsi sempre di più alla Vecchia Signora