Rory Wilson: chi è il giovane talento dell’Aston Villa che ha attirato l’attenzione di tutta Europa

L’Aston Villa potrebbe presto perdere uno dei suoi giovani talenti più promettenti. Rory Wilson, attaccante 18enne, è in scadenza di contratto nell’estate del 2025 e ha già rifiutato diverse offerte di rinnovo quinquennale. A partire dal 1° gennaio 2025, il giocatore sarà disponibile per una “training compensation” di soli €270.000.

Wilson, arrivato all’Aston Villa dai Rangers a soli 16 anni per una cifra di €350.000, ha dimostrato tutto il suo potenziale nella scorsa stagione, segnando 46 gol in 52 partite tra club e nazionale giovanile scozzese.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate: l’Inter sta monitorando da vicino il giovane talento, ma non è l’unica. Club in Germania, Belgio e Portogallo hanno mostrato interesse per l’attaccante, che potrebbe rappresentare un’occasione a basso costo per molte squadre.

Lorenzo Lepore