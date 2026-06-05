Inter, Chivu: “Dumfries ha fatto il suo. Palestra? Un bel giocatore! E su Bastoni…”

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha affrontato diversi argomenti.

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha affrontato diversi argomenti, partendo dal suo futuro: “Se non perdo tre partite di fila, forse. Bastano quelle e c’è il rischio che me ne vada a casa prima. Scherzi a parte, questa è la realtà del calcio, l’ho accettata da tempo: ho capito perché ai giocatori si fanno cinque anni di contratto e agli allenatori solo due. L’allenatore è quello che paga per primo in tutto. Che sia giusto o meno, le cose vanno così”.

Chivu: “Da Dumfries a Palestra, vi dico tutto!”

Sul momento di svolta nell’ultima stagione: “Non ho mai avuto tempo di guardare indietro, la mia preoccupazione è sempre stata la partita successiva. Pensavo a come dare continuità alle cose buone fatte, però posso dire che abbiamo imparato a reagire alle difficoltà e alle sconfitte: lì sta la svolta. L’errore? Io sono il primo critico di me stesso, anche e soprattutto quando vinco. Ne ho fatti tanti di errori”.

Su Dumfries: “Ha fatto il suo. Aveva una clausola e l’Inter non ha potuto fare niente per fermarlo. Dobbiamo essere pronti ad avere la soluzione, l’alternativa giusta, e capire ciò che ci fa fare il salto di qualità, nel futuro. Palestra? Un bel profilo ma oggi non è un mio giocatore, quindi non posso parlarne. Noi abbiamo già tanti italiani forti che sanno cosa significa l’Inter e si identificano nel club: questo è un bel vantaggio ed è una strada che vogliamo continuare a seguire. Però, è ovvio che ci sia bisogno anche di altri giocatori”.