Batosta Ducati, le parole di Marquez gelano: non può nasconderlo

Il cammino di Marc Marquez nel corso della stagione 2026 del Mondiale MotoGP si sta rivelando una delle sfide più complesse e affascinanti della sua intera carriera professionale. Il fuoriclasse spagnolo, in sella alla Ducati, si trova ad affrontare un delicato percorso di riabilitazione dopo aver subìto un pesante doppio intervento chirurgico a causa del brutto incidente patito in Indonesia.

Il recente fine settimana del Mugello ha rappresentato il primo vero banco di prova per saggiare la tenuta della spalla e della clavicola, evidenziando una situazione fisica ancora lontana dal top ma gestita con straordinaria forza mentale. L’obiettivo immediato del pilota iberico è ritrovare la simbiosi totale con il prototipo di Borgo Panigale, sfruttando l’imminente appuntamento al Balaton Park in Ungheria per compiere progressi significativi.

Questo circuito evoca ricordi straordinari per l’otto volte campione del mondo, dato che nell’edizione del 2025 fu l’assoluto dominatore conquistando la pole position, il record del tracciato, la vittoria nella gara Sprint e il trionfo nel gran premio domenicale. Nonostante i precedenti gloriosi, l’attuale realtà agonistica impone enorme prudenza alla scuderia, poiché i problemi neurologici legati all’attivazione muscolare richiedono diverse settimane di assestamento prima di poter esprimere il massimo potenziale.

Marquez si rassegna, Ducati allibita: “Aprilia è più forte”

La vigilia della tappa ungherese ha assunto contorni inaspettati a causa delle nette dichiarazioni rilasciate dal fuoriclasse della Ducati, il quale ha spento gli entusiasmi dei tifosi con un’analisi lucida e disarmante. Il pilota ha infatti respinto l’etichetta di favorito, indicando nella concorrenza i reali riferimenti del campionato.

Vincere di nuovo qui, sinceramente, non è un’aspettativa realistica. Se mi trovo a battagliare per quelle posizioni, vuol dire che gli altri stanno facendo qualcosa di sbagliato – ha ammesso senza giri di parole il campione di Cervera, evidenziando come rivali del calibro di Jorge Martin e Marco Bezzecchi godano attualmente di una velocità e di una costanza superiori.

La vera stoccata ai vertici tecnici della casa bolognese è arrivata però quando l’iberico ha analizzato i reali rapporti di forza del Mondiale MotoGP, incoronando la casa di Noale: “Quelle da battere sono le due Aprilia. La battaglia sarà interessante da adesso in poi, perché entrambi sono molto veloci, Martin sa benissimo cosa voglia dire essere campione del mondo, però Marco sta guidando bene ed è il pilota che tende ad essere il più veloce e costante. Cercherò di essere più vicino a loro, ma penso che sia impossibile vincere”.