In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli.

Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 4 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

Live chiuso.

23.50 In piena campagna elettorale, Florentino Pérez ha preannunciato i primi colpi e un’offerta da 150 milioni: “Vi ho detto che abbiamo preso Mourinho e Konatè. Oggi vi annuncio Dumfries, un esterno destro molto forte. E ora un grande acquisto, il più costoso della nostra storia. Martedì recapiterò un’offerta da 150 milioni per un giocatore che gioca in una squadra che fa la Champions League. Questo giocatore non è Haaland né Kane e non gioca in Premier League. Olise? Non è neanche lui. Però gioca in attacco, è un attaccante. E non gioca in Premier League. E’ un Galactico totale. Però prima parleremo con il suo club, non faremo quello che ha fatto questo signore…”

23.20 Come riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà è confermato l’interesse del Besiktas per Laurienté del Sassuolo. L’offerta farà la differenza.

20.35 Liverpool, ufficiale la firma di Andoni Iraola: è il nuovo allenatore.

20.30 Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera.

19.50 Queste le parole di Giovanni Branchini a Sportitalia su Allegri, suo assistito: “Quando si deciderà la situazione con il Milan? Quando ci sarà un contatto con la società che esprimerà le sue intenzioni. Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato del Milan. Fino ad eventuali possibili e ipotetici accordi diversi da quello che c’è oggi. Se è complicato capire con chi relazionarsi nel Milan? No, non c’è stato nessun contatto. Al limite è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l’esonero. Con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una pec come da prassi. Non c’è stato alcun contatto quindi non c’è nessuna complicazione”.

19.45 L’agente di Bisseck a Sportitalia: “Interesse del Bayern? Continuo a leggere dell’interesse del Bayern che non è vero. Tanto oggi siamo abituati a leggere cose non vere. Non c’è niente in ballo, è contento a Milano, poi naturalmente potrebbero arrivare proposte, ma ad oggi non ci sono trattative in ballo”.

19.14 Esclusiva Pedullà: il Sassuolo tiene vivi i dialoghi con Abate , poco fa un contatto con Di Francesco che deve una risposta al Lecce.

18.50 UFFICIALE Simone Giacchetta non è più il direttore sportivo della Cremonese: “Dopo cinque stagioni di intensa collaborazione si interrompe il rapporto professionale tra U.S. Cremonese e il direttore sportivo Simone Giacchetta”, si legge nel comunicato.

18.40 Esclusiva Pedullà: Italiano–Besiktas, offerto un biennale da 6 milioni netti a stagione. Allo staff 2,5 milioni netti a stagione. L’allenatore ha completamente aperto, si lavora sugli ultimi dettagli

18.30 UFFICIALE Il Parma e Carlos Cuesta vanno avanti assieme come reso noto dal club gialloblu sui propri canali social.

18.15 UFFICIALE – Angelozzi non è più il ds del Cagliari. Il comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica la conclusione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Guido Angelozzi. Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto nel corso del suo incarico e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro”.

17.30 Gianluigi Longari: Conferme pesanti sull’interesse concreto del Liverpool per Yan Diomande. I Reds sono il club più avanzato nei contatti con il RB Leipzig come anticipato in esclusiva.

Napoli, l’annuncio di De Laurentiis su KDB e Lukaku

16.45 Ancora De Laurentiis: “Presenterò l’allenatore quando me lo concederanno. Non sono uno che viola le regole. Posso non essere d’accordo, ma le regole le rispettiamo”

16.10 Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato così di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku in conferenza stampa: “De Bruyne e Lukaku hanno rilasciato alcune dichiarazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Poi vedremo cosa succederà quando ricominceremo a lavorare, vedremo cosa ne penserà il nuovo allenatore. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo“.

15:55 Dopo un’altra stagione deludente, l’Ajax prepara una rivoluzione. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, il nuovo direttore Jordi Cruyff prepara importanti cambiamenti per l’estate e diversi elementi chiave della rosa potrebbero partire, tra cui Mika Godts, Oscar Gloukh e Youri Baas.

15:30 Ufficiale Reggiana, Marco Bernardi è il nuovo direttore sportivo del club emiliano. Questo il comunicato della società: “AC Reggiana è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario di Marco Bernardi, a cui è affidato il ruolo di Direttore Sportivo. Classe ‘86, nato a Reggio Emilia, inizia il suo percorso da dirigente proprio nelle serie minori del nostro territorio approdando per la prima volta in granata nel gennaio 2014 con la direzione sportiva del Settore Giovanile. A Correggio conquista la promozione dall’Eccellenza alla Serie D, nella stagione 2018/19, prima del passaggio al Fiorenzuola. Con i piacentini, al suo primo anno, arriva la vittoria del girone D di Serie D e nelle tre stagioni seguenti mantiene il club nei professionisti. Dalla stagione 2024/25 contribuisce alla crescita e al consolidamento del Carpi in Serie C, con due salvezze nel competitivo girone B. Bernardi ha sottoscritto con la Reggiana un contratto fino al prossimo 30 giugno 2027.La Società porge un caloroso bentornato in città e i migliori auguri di buon lavoro”.

14:30 La stella del Lipsia Yan Diomandé strizza l’occhio al PSG. Il calciatore francese a Telefoot ha dichiarato: “Il Paris Saint-Germain è una squadra che amo fin da quando ero piccolo. Credo che mio padre fosse un tifoso del PSG. È una squadra che ammiro come appassionato di calcio” .

14:15 Carlos Martinez Novell è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. L’ex tecnico del Tolo ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

13:45 Ufficiale, Il Lens ha riscattato dalla Roma il saudita Abdulhamid.

13:30 Ufficiale la rescissione del Napoli con Antonio Conte. Il comunicato: “La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre. All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare.

Grazie, mister!“.

11:50 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Torino ha scelto Aquilani, l’incontro di ieri è andato bene. Il tecnico del Catanzaro è intrigato, darà una risposta dopo che il suo agente avrà parlato con il Sassuolo che lo aveva cercato diverse settimane fa. Abate resta l’alternativa del Torino ed era stato il primo nome sondato dal Sassuolo ad aprile.

10:45 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, stretta finale per l’arrivo del direttore sportivo Lovisa al Sudtirol. La società di Bolzano gli offre ampia libertà di manovra sul mercato.

10:00 Il Manchester City risponde alle parole del candidato presidente del Real Madrid, Enrique Riquelme su Haaland e Rodri: “Valutiamo azioni legali“.

Queste le principali news di ieri:

1) Juventus, Vlahovic andrà via. Interrotte le trattative per il rinnovo. Secondo Alfredo Pedullà, il serbo ha parlato con due club europei, uno arabo e in Italia anche con il Napoli.

2) UFFICIALE – Napoli, riscattato Rasmus Hojlund. Il comunicato del club partenopeo: “La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club”.