Igli Tare indagato in Albania: sospettato di presunto riciclaggio

Secondo quanto riporta Calcio & Finanza l’ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sarebbe sospettato di presunto riciclaggio e corruzione.

Secondo quanto riporta Calcio & Finanza l’ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sarebbe sospettato di presunto riciclaggio e corruzione e per questo è indagato in Albania.