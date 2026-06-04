Igli Tare indagato in Albania: sospettato di presunto riciclaggio

Secondo quanto riporta Calcio & Finanza l’ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sarebbe sospettato di presunto riciclaggio e corruzione.
Secondo quanto riporta Calcio & Finanza l’ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sarebbe sospettato di presunto riciclaggio e corruzione e per questo è indagato in Albania.
Tare indagato in Albania, il motivo
L’ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare è stato iscritto nel registro degli indagati in Albania dalla Procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak): lo riporta Calcio & Finanza secondo fonti della procura albanese. Le accuse a suo carico sarebbero quelle di presunto riciclaggio e corruzione.
L’inchiesta si inserisce in un’indagine più ampia che coinvolge l’ex vicepremier albanese Belinda Balluku, inizialmente accusata di violazioni in gare d’appalto quando era dirigente di Albcontrol, la società di controllo del traffico aereo. Si attendono sviluppi sulla vicenda.