Serie A, domani il calendario: tutte le novità

Verrà annunciato domani alle 18.30 durante il Festival della Serie A a Parma, in diretta su Sportitalia il calendario del prossimo campionato. Ecco tutte le novità che partiranno da questa stagione.

Turno infrasettimanale, derby, coppe europee e tanto altro. Parte ufficialmente domani la Serie A 2026/2027. Oggi sono state annunciate diverse novità oltre il modus operandi che porterà alla formazione del calendario della prossima stagione. Dalle soste nazionali al criterio dell’asimmetria ma non solo. Sono state definite le modalità anche dei turni infrasettimanali e dei derby. E’ stato spiegato anche come verranno gestite le partite che riguardano i club partecipanti alle coppe europee. In chiusura anche il discorso alternanza casa-trasferta.

Serie A, domani il calendario

Sarà stilato domani alle 18.30 su Sportitalia durante il Festival della Serie A a Parma il calendario del prossimo campionato. Ecco tutte le novità svelate oggi.

1– Solo 3 soste Nazionali: La finestra FIFA di settembre e ottobre sarà accorpata in un’unica sosta: la Serie A sarà fermata per due weekend consecutivi (domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026).

2– Asimmetria: L’ordine delle partite sarà diverso tra le due metà del campionato. Tra le sfide di andata e ritorno contro una stessa avversaria ci dovranno essere almeno 8 giornate di distanza.

3– Turni infrasettimanali e derby: Ci saranno due turni infrasettimanali nella Serie A 2026/27. Alla 9^ giornata (28 ottobre) e alla 18^ giornata (6 gennaio). I derby, invece, dovranno essere calendarizzati in giornate diverse: non potranno essere alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (9^ giornata).

4– Partite tra club partecipanti alle Coppe Europee: Le Società partecipanti alla Champions League non affrontano le Società partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle giornate 7^, 21^, 25^, 28^, 31^, 34^ comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4^ giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.

5– Alternanza casa-trasferta: Tra le coppie di squadre che dovranno alternarsi tra casa e trasferta: Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino.