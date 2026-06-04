Europeo U17, Italia in finale: eliminata la Spagna

L’Italia del CT Franceschini batte 5-3 dcr la Spagna nella semifinale dell’Europeo U17 e accede alla finale dove affronterà domenica 7 giugno alle 19.00 il Belgio che ha battuto 2-1 la Francia.

Sarà Italia-Belgio la finale dell’Europeo U17. La gara si disputerà domenica alle ore 19.00. Dopo aver passato il girone con 7 punti, al primo posto. Vittorie contro Francia e Montenegro, 1-0 e 3-0 e pareggio 3-3 con la Danimarca. I ragazzi del CT Franceschini si sono imposti ai rigori contro la Spagna. Il match era terminato 1-1. In gol per gli azzurri su rigore il fantasista della Fiorentina Primavera Croci, classe 2010′. Pari spagnolo firmato da Urrestarazu al 77′. Sullo 0-0 decisivo il portiere del Lecce, Lupo che ha ipnotizzato dal dischetto Imga. Nella serie dei rigori due parate dell’estremo difensore sono state decisive per il 4-2 finale.

Il match, Italia-Spagna 1-1 (4-2 dcr)

Vince ai rigori l’Italia di Franceschini nella semifinale dell’Europeo U17 e vola così in finale contro il Belgio che aveva battuto 2-1 la Francia. Italia che sfiora il vantaggio al 15′. Albini mette in mezzo per Corigliano che si coordina ma manda fuori in semirovesciata. Chance Spagna al 18′. Conclusione in diagonale di Pesquer, salva Bonifazi. Al 28′ rigore per la Spagna. Fallo di Bonifazi su Imga, giallo per il calciatore azzurro. Dal dischetto, lo stesso Imga viene però ipnotizzato da Lupo. Da un rigore all’altro al 40′ è l’Italia ad avere la chance del vantaggio. Fallo di mano di Mariano Diaz su conclusione di Croci. Anche in questo caso è il calciatore che si è guadagnato il penalty a calciare. L’attaccante della Fiorentina non sbaglia e al 42′ fa 1-0 battendo Ponce. Dopo due minuti di recupero finisce 1-0 il primo tempo.

Subito Italia pericolosa. Tentativo di testa di Biondini, salva Exposito. Spagna che sfiora il pari al 53′. Tunkara serve Mencia che calcia dalla distanza ma manda sopra la traversa. Altra occasione Spagna al 68′. Conclusione di Ruben Gomes, parata di Varali. Spagna che pareggia al 77′. Carambola clamorosa in area azzurra che finisce prima sul palo e poi in zona Urrestarazu che appoggia in porta. Finisce 1-1 dopo 5 minuti di recupero. Si va ai rigori. Per l’Italia non sbaglia nessuno: gol di Corigliano, Casagrande, Dattilo e Rocca. Due errori della Spagna che segna solo con Mayens e Pesquer. Lupo para a Mencia e Enzo Alves. Italia in finale. Spagna eliminata.