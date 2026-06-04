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ESCLUSIVA L’agente di Allegri: “Quando risolve? Aspettiamo contatto con il Milan. Su Bisseck-Bayern…”

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L’agente Giovanni Branchini, che rappresenta fra gli altri Massimiliano Allegri, parla dell’ex tecnico del Milan e non solo a Sportitalia, intercettato da Tancredi Palmeri.

L’agente Giovanni Branchini, che rappresenta fra gli altri Massimiliano Allegri, parla dell’ex tecnico del Milan e non solo a Sportitalia, intercettato da Tancredi Palmeri.

Giovanni Branchini, agente Allegri

Le parole dell’agente di Allegri a Sportitalia

Queste le parole di Giovanni Branchini a Sportitalia: “Quando si deciderà la situazione con il Milan? Quando ci sarà un contatto con la società che esprimerà le sue intenzioni. Allegri è sotto contratto per la prossima stagione e fino a prova contraria è un tesserato del Milan. Fino ad eventuali possibili e ipotetici accordi diversi da quello che c’è oggi. Se è complicato capire con chi relazionarsi nel Milan? No, non c’è stato nessun contatto. Al limite è stato complicato il modo in cui è stato comunicato l’esonero. Con un comunicato stampa e non direttamente come da prassi all’allenatore. Poi è stato posto rimedio con una pec come da prassi. Non c’è stato alcun contatto quindi non c’è nessuna complicazione”.

Su Bisseck: “Interesse del Bayern? Continuo a leggere dell’interesse del Bayern che non è vero. Tanto oggi siamo abituati a leggere cose non vere. Non c’è niente in ballo, è contento a Milano, poi naturalmente potrebbero arrivare proposte, ma ad oggi non ci sono trattative in ballo”.

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