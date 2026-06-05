In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli.

Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 5 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, le notizie live in tempo reale

8.00 Christian Chivu, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Denzel Dumfries: “Ha fatto il suo. Aveva una clausola e l’Inter non ha potuto fare niente per fermarlo. Dobbiamo essere pronti ad avere la soluzione, l’alternativa giusta, e capire ciò che ci fa fare il salto di qualità, nel futuro”.

7.00 Dopo l’addio con Dusan Vlahovic, in casa Juventus torna di moda Randal Kolo Muani: l’attaccante francese resta il preferito per rinforzare l’attacco bianconero.

00.30 Alfredo Pedullà su Ivan Provedel: “Ivan Provedel è destinato a lasciare la Lazio, a maggior ragione se il club biancoceleste decidesse di puntare su Mandas e Motta. Vi abbiamo già parlato in più occasioni di Provedel e l’Inter, l’interesse è sensibile e concreto. Potrebbe non essere un problema trovare l’accordo con la Lazio per un indennizzo, va chiarito un concetto quando l’entourage di Provedel incontrerà il club nerazzurro per parlare del contratto. Oggi Provedel guadagna più del potenziale titolare Martinez, un aspetto da approfondire e da mettere a posto in qualche modo. A titolo di cronaca ribadiamo e confermiamo che anche il Bologna ha chiesto informazioni per lo specialista in uscita dalla Lazio”.

00.00 Pedullà: “Davide Frattesi meriterebbe di giocare di più. Ma ha trascorso troppo sessioni al buio, non per colpa sua e neanche dell’Inter. Forse sarebbe stato giusto fare di più, considerato il suo minutaggio non alto (anzi), all’interno di diversi tormentoni che hanno peggiorato la posizione di Frattesi. La richiesta dell’Inter, più o meno un anno fa di questi tempi, era di 45 milioni, adesso è chiaramente scesa a dismisura. Nelle ultime ore è stato accostato alla Roma, ma possiamo chiarire due concetti: il club giallorosso è per ora concentrato su altri settori del campo; Gasperini apprezza Frattesi, ma non al punto da inserirlo in una posizione altissima della sua eventuale lista della spesa. In ogni caso al centrocampista le proposte non mancheranno, nella speranza che non trascorra un’altra sessione di mercato al buio”.